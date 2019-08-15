桃機三航廈流標多次 林佳龍：不排除解約

2019-08-15 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園機場第三航廈多次流標，交通部長林佳龍今天受訪時表示，由於今年初總預算已經增加過，卻因為過度設計、現在流標，要求設計顧問公司針對預算的上限，重新修改設計，若不能如期修改，「我們也可能解約。」

林佳龍表示，第三航廈案有些根據原來設計顧問公司的規畫周邊相關的工程，也先暫停，避免未來在整合時介面更困難，徹底檢討問題、找出解決方案，相信會讓桃機有更新的開始。

他指出，由於此案行政院也很關心，已有政委組成專案小組，會由交通部、桃機公司一起進行標案檢討。

至於原訂2023年底完工期程是否會再修正？林佳龍表示，這都會重新檢視，但「不能為發包而發包。」桃機公司已發包多個標案，卻在主體工程卻遇到困難，必須「先停一下」進行徹底檢視，要求修改設計，若不能夠配合，會按照契約，考慮解約。至於另外的選項、方式，能夠讓新的設計符合預算上限，也讓工程進度能後來追上。