再拋北宜高鐵 林佳龍：打造環島鐵公路

2019-08-15 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長林佳龍今年6月對外稱將評估高鐵延伸到宜蘭，交通部初步評估認為北宜直鐵升級為高鐵可行性提升，林佳龍今天中午受訪指出，針對環島大眾運輸系統進一步規畫，有望縮短東西城鄉差距，台灣鐵公路環島現在是個關鍵時刻，不僅將規畫以「西高鐵、東快鐵」串連全島鐵路網，年底蘇花改完工、南迴鐵路拓寬、西濱快速道路串連，公路也將環島化。

林佳龍表示，環島鐵路網南北兩端銜接部分，向北延伸過去有規畫北宜直鐵，但因為有路線會經過翡翠水庫集水區，另也找到新的路線。交通部將高鐵延伸宜蘭作為一個選項，從南港到宜蘭如果用高鐵延伸為15分鐘，時間比較快、預算也不會比原來的增加，會正式納入評估選項。

林佳龍表示，南部方面高鐵也規劃延伸到屏東，西高鐵、東快鐵，也能串起來。

林佳龍指出，東部方面希望能串連宜花東快鐵，把東部鐵路除了雙軌化、電氣化，提升成為快速鐵路，這在工程技術也能克服。規畫方向除了考量交通便利帶來的效應以外，對生態環境可能的衝擊，也會邀集各界學者專家、環保團體共同參與評估與規畫過程。

林佳龍說，打造環台灣鐵路網，是一日生活圈大眾運輸很重要的一步，除了鐵路之外，環島公路往也逐步形成，蘇花改第一期完成後，南迴公路的拓寬、西賓快速道路的串連，公路也會環島化，鐵路網若進一步環島化，可打造台灣鐵公路一日生活圈路網。