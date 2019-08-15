整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21 聯合新聞網 綜合報導



登革熱疫情持續蔓延，全台警戒中。 報系資料照(記者江婉儀／攝影) 分享 facebook

登革熱疫情升溫！近日新北市爆出首起登革熱群聚病例，雖然環保局已第一時間前去消毒，但登革熱疫情的北轉情形也讓民眾感到恐慌。今年以來台灣本土登革熱病例幾乎集中於高雄市，境外移入的登革熱病例全台高達300件以上，究竟病媒蚊如何進入台灣，而感染方式和症狀又是如何。

登革熱又俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，登革熱的感染方式並不會透過人傳人或是空氣接觸傳染，而是透過病媒蚊叮咬將病毒傳至人體。

目前台灣主要是由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，被這種蚊子叮咬後會經歷3到8天的潛伏期才會開始發病，而發病的前一天至第五天，人體血液中都會有登革熱病毒，當其他斑紋再次叮咬時，便會具有傳播病毒的能力。

一般人感染病毒經3-8天的潛伏期後開始發病，但少數人的潛伏期可達14天。

典型登革熱患者會出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹的症狀，或是出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大的警訊。

如果患者即時就醫的話，致死率低於1%，但若是延誤就醫將會引發嚴重出血、器官損傷的登革熱重症，而死亡率也會提高至10%至50%。

台灣的登革熱病情出現的分類有兩種，一種是出現於台灣本土的病例，另一種則是由國人出境帶入，根據衛福部疾病管制署的傳染病統計資料，截至本周為止，台灣登革熱病例總超過380件，本土病例累積71例，其餘為境外移入病例。

截至今年八月，台灣登革熱病例超過380件。圖擷自 衛福部疾管署傳染病統計系統 分享 facebook

截至今天上午10點登記的資料顯示，台灣本土登革熱病例總共有71件，而高雄市則佔50件，北部新北市及桃園市各1件。圖擷自 衛福部疾管署傳染病統計系統 分享 facebook

截至本周為止，全台登革熱本土病例累積71例。圖擷自 衛福部疾管署傳染病統計系統 分享 facebook

面對病媒蚊來勢洶洶，民眾應避免靠近室外積水容器或是人為積水處，並減少在日出後1到2小時及日落前2到3小時出門，因為正是蚊子叮咬的高峰期。

若是必須出門也盡量穿著淡色長袖衣物，並塗抹防蚊液，而在家中也須定期清洗、丟棄容易積水的容器，這樣才能避免登革熱找上身。