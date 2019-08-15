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洗腎要吃什麼 醫師出書教你怎麼煮

2019-08-15 13:06聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮慈濟醫院腎臟科與營養科醫師今日發表《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》新書， 腎臟科醫師以31年的臨床經驗，編寫洗腎病友診療及照顧須知，還有營養師護腎「9大飲食」及「3大烹調」指南，規畫63道美味好吃的健康蔬食，作法簡單又兼顧色香味，讓洗腎者健康又零負擔。

撰寫新書的慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治表示，台灣洗腎率排名世界第一，對洗腎病友來說，飲食控制非常重要，平時要吃什麼，減少併發症就是寫這本書的目的，希望透過蔬食療法，腎友可從飲食方便減少攝取鈉、磷、鉀。除了洗腎者外，慢性症狀病友也可從這本書得知飲食調養。

花蓮慈濟醫院營養科主任劉詩玉說，病友很容易會有什麼東西都不能吃的錯誤迷思，造成有些營養攝取不足，身體狀況變差，新書針對腎友生活飲食設計，從主食、副食、點心到應景的節慶食物一應俱全，還收錄常用食物營養成分表，及檢驗數值參考。希望透過這本書清楚讓民眾知道，原來這些食物可這樣煮來吃，透過簡單料理方式做出63道菜，病友就能選擇更健康的蔬食料理。

57歲崔姓婦人因糖尿病引起腎病變有尿毒症，在接受洗腎治療中，她最煩惱的事之一就是「要怎麼吃」，現在有了這本護腎「寶典」，不用再為了買菜、做菜傷透腦筋，還可以跟親友分享蔬食料理，感謝花蓮慈濟醫院醫療團隊的用心照護。

花蓮慈濟醫院說，預防腎臟疾病要遵守「三多、三少、四不、一沒有」的飲食原則，多纖維、蔬菜、多喝水；少鹽、少糖、少油；不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃藥；且沒有鮪魚肚。只要控制好血糖、血壓及血脂，並記得多運動、睡得飽就能遠離腎臟病。

花蓮慈濟醫院今日發表《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》新書，教洗腎病友如何吃最健康...
花蓮慈濟醫院今日發表《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》新書，教洗腎病友如何吃最健康。圖／花蓮慈濟醫院提供
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花蓮慈濟醫院營養師蘇真瑩示範涼拌酸辣木耳蔬食，讓腎友可安心食用。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院營養師蘇真瑩示範涼拌酸辣木耳蔬食，讓腎友可安心食用。記者王思慧／攝影
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右起為花蓮慈濟醫院營養科主任劉詩玉、花蓮慈濟醫院長林欣榮、慈濟醫院腎臟內科主任徐...
右起為花蓮慈濟醫院營養科主任劉詩玉、花蓮慈濟醫院長林欣榮、慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治、慢性腎臟病防治中心主任林于立，發表新書並試吃涼拌酸辣木耳。記者王思慧／攝影
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洗腎慈濟

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