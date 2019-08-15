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大台北本土登革熱2病例是同事 北市擴大噴消範圍

2019-08-15 12:56聯合報 記者翁浩然╱即時報導

大台北本土登革熱2病例是同事，北市府針對病例於文山區的上班地點，擴大噴消等防疫措...
大台北本土登革熱2病例是同事，北市府針對病例於文山區的上班地點，擴大噴消等防疫措施範圍到半徑200公尺。圖／北市衛生局提供
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衛生福利部疾病管制署昨公布新北市中和區今年首例本土登革熱病例，今天又公布本土登革熱病例，其中1例為永和區1名50多歲男性，同時也是昨天首例的同事，都是在文山區工作的冷氣裝修員；對此，北市衛生局表示，市府人員今早已到文山區工作地點周邊，擴大病媒蚊孳生源巡清、環境噴消作業範圍，從昨天半徑100公尺增加到200公尺。

北市衛生局表示，昨接獲本土登革熱病例通後，立即聯繫環保局、文山區健康服務中心啟動防疫措施，於個案工作地周邊半徑100公尺範圍內調查媒蚊病媒蚊密度、清除孳生源、噴灑化學藥劑消毒等。

衛生局表示，昨天調查有發現兩戶住家累積多個積水容器，因此各開立傳染病源改善通知單輔導改善，經通知未改善者可依染病防治法處3000到1.5萬元罰鍰；民眾最近若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所則可利用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

衛生局疾管科長歐佳齡說，今天因應大台北兩本土病例為公司同事，除病例於文山區的上班地周邊實施環境防疫措施的半徑範圍擴大到200公尺外，也調查該公司其他員工狀況，初步了解其他員工沒有發病症狀；但為預防萬一，有依照疾病管制署建議，將徵詢該公司員工是否願意抽血檢查。

歐佳齡表示，市府相關局處已規畫下周連結各行政區發動環境清潔措施，進一步減少病媒蚊孳生源來預防疫情擴大。

登革熱

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