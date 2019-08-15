影／新北登革熱再增一例！侯友宜：全力防疫登革熱

2019-08-15 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市本土型登革熱今天又增加一例！第二案例是住在永和區保安里的55歲男性，對此，新北市長侯友宜表示，新北市要全力防疫登革熱，如果民眾有疑似登革熱的症狀，就要盡快就醫。

新北市衛生局表示，經疾管署檢驗確診，案2為住在永和區保安里55歲男性，與案1為同事。案2曾在8月5日出現發燒、肌肉痛、腹瀉等症狀三度就醫，由於案2在潛伏期間無國外旅遊史，研判可能在住家或活動地周圍感染，感染源刻正釐清中。已掌握案2接觸者3人，無疑似症狀。

侯友宜表示，登革熱在昨天已經確診一例，今天確診的第二例是在文山區工作的同事，應該是受到傳染，所以新北市要全力的來防疫登革熱。

侯友宜表示，他來工地之前去衛生所巡查，特別提醒登革熱感染者有幾個現象，不但會發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛，更重要有一項「後眼窩痛」，這是比較少有的。所以只要發現感覺後眼窩痛，或是有其他的感冒症狀，和剛剛講的那幾個症狀同時出現，趕快要去醫院就診，可以來請我們的衛生單位來確診。