因肋骨骨折疼痛不敢呼吸 醫：恐惡化成肺炎

2019-08-15 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



一名熱愛自行車運動的石姓男子，休假騎車時為了閃躲突然衝出的小動物，不慎摔車，導致腿部與肋骨骨折、胸部張力性氣胸，緊急送醫開刀治療，避免發生呼吸衰竭情形，術後一個月回診，石男恢復良好，又重拾騎乘自行車的樂趣。

台大醫院新竹分院急診部醫師杜雄表示，胸部外傷導致肋骨骨折是外傷急診常見的疾病，經常發生於高齡長者在日常生活中跌倒、車禍或是工地高處跌落的傷者。肋骨在胸部組成一個環狀，保護心臟、肺、橫隔膜下方的肝及脾臟等重要器官，身體必須靠著橫隔膜和呼吸肌收縮牽動肋骨，才能呼吸做有效的氣體交換。

當發生意外，肋骨骨折的第一個明顯症狀就是肋骨折斷處疼痛，嚴重的肋骨骨折可能會立即危及生命，如導致張力性氣胸、大量出血的血胸，或因無法做有效呼吸導致呼吸衰竭的急性連枷胸、心包膜出血填塞壓迫心臟，或肝脾臟破裂出血等；慢性致死原因則有因疼痛，不敢或無法做有效呼吸、咳痰，引發肺炎敗血症，或因連枷胸導致呼吸衰竭等。

杜雄指出，肋骨骨折治療首重止痛，讓病人感覺舒適，有效呼吸才能預防肺炎。如果止痛沒有做好，病人會因為疼痛而不敢深呼吸，呼吸深度就會慢慢變淺，伴隨咳嗽力度減低，最終變成肺炎。

隨著醫療的進步與生活品質的要求提升，肋骨骨折固定接合手術應運而生。而此手術最大目的就是要減低肋骨骨折病人的疼痛，避免併發症發生、減低死亡率、縮短住院日數，以利早日恢復正常生活和回到工作崗位。