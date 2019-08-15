長時間用滑手機、追劇 小心簡訊頸上身

2019-08-15 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



手機平板電腦普及，低頭族越來越多，甚至習慣用肩膀和頭夾住電話聊天，門診肩頸痠痛案例頻傳。南投縣30歲的粉領族，上班用電腦處理業務，下班跟同事或朋友聯絡使用手機Line簡訊互動，睡前兩小時躺在床上追劇，數個月後開始出現手麻、頭痛、頸部疼痛以及雙手無力等「簡訊頸」症狀。

南投醫院神經外科醫師蔡佳勳說，「text neck 簡訊頸」是美國脊椎外科醫師Kenneth Hasraj在2014年提出，為長時間維持頸椎向下彎曲低頭收發簡訊，如果低頭彎曲到60度看手機，頸部所支撐的重量能高達27kg，(比五包家庭式的米包還要重!)。愛滑手機會使頸椎隨時都在承受額外重量，長時間下來不只造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷，同時也引起頸部退化性關節炎，頸椎椎間盤突出合併脊髓壓迫，神經根病變。

蔡佳勳說，民眾可脖子疼痛、僵硬感；肩頸疼痛、手臂手指刺痛或麻木感；臂、手掌肌肉無力、無法執行粗細動作：手握馬克杯、拿碗拿不穩；上下肢體失去平衡及協調性、站不穩、走路困難、容易跌倒、困難維持平衡等症狀而求診。以前這是屬於老年人常出現的頸椎退化性疾病，在3C時代來臨後，有越來越年輕化的趨勢。

當頸椎病變造成以上症狀，症狀輕微時通常在接受適當的止痛藥物及復健治療後都會改善。但數個月的保守性治療或出現脊髓症狀如胸腹部麻木、疼痛、身上如有緊帶子捆綁的感覺，四肢癱瘓，大小便功能障礙，就得經由手術才能減緩不適感。

要如何提早覺察跟預防簡訊頸，蔡佳勳建議：

一、每隔15分鐘做頸椎舒緩運動，讓頭部前趨後仰，左右旋轉，讓頸部肌肉休息舒展，增加肌肉柔軟度。

二、下巴與手互相推壓，將手掌放在下巴下方，頭部維持不動，下巴與手掌互相推壓3秒，重複10次。

三、後腦勺與手互相推壓:雙手十指相扣，放在後腦勺，頭部維持不動，雙手與後腦勺互相推壓3秒，重複10次。