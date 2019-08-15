男生殖器紅腫破皮治不好 竟是罹患糖尿病

2019-08-15 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中46歲陳先生，近日龜頭紅腫、搔癢及破皮疼痛，自行到藥局買藥膏擦，症狀仍反覆出現，在妻子陪同下至醫院就診。由於陳先生自述固定且單一性伴侶，且平日多尿易疲憊，也有糖尿病家族史，醫師立即幫病患驗血糖，結果血糖值高達385mg/dl，並在尿液檢查出尿糖，陳先生才驚覺自己罹患糖尿病，接受胰島素注射及口服藥治療，一個月後血糖穩定控制，包皮龜頭炎也痊癒。

另一名61歲鄧先生因血糖控制不佳，飯後血糖328mg/dl，糖化血色素10.9%，糖尿病藥物未規律服用，他向醫院衛教師抱怨，半年內已到泌尿科門診看過兩次，都是因包皮龜頭處紅腫、破皮龜裂及排尿疼痛，吃完抗生素及擦完藥膏，但沒多久又再出現相同症狀，經醫師判斷病症是因高血糖所致，除用藥穩定血糖，再搭配規律運動，以及血糖自我監測與飲食控制後，鄧先生的糖化血色素降至5.9%，之前惱人的困擾也不藥而癒。

大甲李綜合醫院糖尿病衛教師鄭惠文表示，近期糖尿病衛教室收案衛教過程中，發現患有「反覆性包皮龜頭炎」的男性病患不少，中年男性對病症總是難以啟齒。「包皮龜頭炎」是指包皮及龜頭處產生急性或慢性發炎，常見於包皮過長、包莖、衛生習慣不佳未清潔乾淨而導致細菌感染，其次高血糖會使糖尿病患抵抗力與免疫力低下造成發炎感染，其它如性行為受傷感染、接觸性皮膚炎或性病等，皆可能導致包皮龜頭炎。