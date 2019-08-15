高雄長庚今成立「淋巴水腫中心」慶祝完成200例手術

2019-08-15 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄長庚醫院今天慶祝200例手術成功，並宣布成立「淋巴水腫中心」。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 「以前小腿至少有300個小洞，不時滲水（淋巴液），甚至要拿水桶接水」高雄市59歲王先生是淋巴水腫患者，3年前手術後恢復正常生活，不過痛苦過往歷歷在目。今天上午，高雄長庚醫院慶祝200例手術成功，並宣布成立「淋巴水腫中心」，多名病患現身分享治療的心路歷程。

在已開發國家中，約有2成乳癌及4成婦癌病患可能在接受治療後罹患淋巴水腫，患者可能出現肢體腫脹變形，甚至不時滲出淋巴液，傳統治療方式是大範圍切除患部，之後再加上植皮手術，肢體無法恢復原貌。4年前，高雄長庚醫院整形外科醫師楊家森引進超顯微淋巴管靜脈吻合術，截至上月為止，順利達成200例手術里程碑。

高雄長庚醫院組成淋巴水腫醫療團隊，今天正式宣告成立「淋巴水腫中心」，設置特別門診統籌相關事宜。院方表示，整形外科醫師楊家森擔任團隊主任，整形外科郭寶仁、麻醉科吳紹群、放射診斷科林偉哲、放射腫瘤科王友明等醫師家入團隊。

「淋巴水腫中心」揭牌儀式上，因子宮肌瘤切除子宮的56歲吳小姐， 肝硬化等待移植的55歲梁小姐，以及因肺癌電療產生淋巴水腫後遺症的59歲王先生到場參加，3人手術時間從3年到半年不等，生活皆已恢復正常。王姓病友說，以前害怕出家門，現在外觀恢復正常，甚至可以去沙灘游泳，跟其他人比看看誰的腿比較美。