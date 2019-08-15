中南部9縣市豪雨特報！3縣市大雨

2019-08-15 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，西南風偏強，易有短時強降雨，今天台中以南各縣市及南投縣有局部大雨或豪雨，苗栗地區、台東山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。