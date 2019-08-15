中元節後休市需求增 民生物價出現節慶行情

2019-08-15 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今天中元節普度，民生物價出現節慶行情。台北農產運銷公司統計，今天蔬菜每公斤平均批發價格達37.1元，農委會推估是因為休市以及拜拜需求，以及短期葉菜類受到淹水影響，價格仍在合理範圍。

中元節過後，果菜批發市場連休兩天，周日開市，下周一再休市；此外肉品市場明天開始連休四天，消費因節後休市、普渡拜拜，需求大增，傳統市場買氣熱絡。

受到連續大雨影響，農委會統計，到今天上午十時為止，農業損失金額440萬元，其中雲林縣損失312萬元，台南市損失48萬元及屏東縣損失37萬元較嚴重。農作物被害面積411公頃，損害程度9％，換算無收穫面積36公頃，受損作物以落花生較嚴重，被害面積167公頃，損失金額92萬元，次為小白菜、香瓜、食用玉米、其他葉菜、空心菜及西瓜，主要為作物浸水、水傷等導致損失。

台北農產運銷公司統計，今天蔬菜交易量1675元，比昨天1482公噸增加13%。蔬菜每公斤平均批發價37.1元，也比昨天33.79元上漲約一成(9.7%)。品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價28元、大白菜34元、小白菜28元、青江菜52元、空心菜56元、A菜49元、地瓜葉74元、小黃瓜85元、苦瓜85元、番茄97元，茄子54元、絲瓜40元、玉米52元。短期葉菜類部分受淹水災損影響，價格攀升。

新北市傳統市場零售，空心菜、莧菜等葉菜類每把25元至30元，高麗菜每台斤60元，進口綠花椰菜每顆35元至40不等，小黃瓜每斤90元，番茄90元。

農委會糧署副署長蘇茂祥表示，明後兩天果菜市場休市蔬菜價格，休市前消費者有需求，加上中元普度需要祭祀拜拜，蔬菜平均批發價格37.1元，在夏季仍算合理，由於中南部持續降雨，農糧署會密切留意後續影響，短期葉菜類因豪雨淹水價格上揚，瓜果根莖類價格相對穩定。

中元普度拜拜水果需求高，今天交易量945公噸、每公斤平均批發價47.1，價位位於相對高檔。北農說，適逢中元節普度，承銷人需求量增加，買氣良好，場內交易市況順暢，價格漲多跌少，上漲有釋迦、香蕉、鳳梨、檸檬、酪梨、木瓜、新興梨、芭樂、芒果、甜瓜等，下跌有百香果、龍眼、小西瓜等，其餘各果種持平或略同。

蘇茂祥表示，中元普度需求量高，雖傳統有「香蕉、李子、梨、鳳梨(招你來旺)」不能拜拜的說法，但現今已經逐漸打破風俗，只要心誠都能夠選擇祭拜，他也推薦火龍果、已經產季尾聲的芒果、木瓜、芭樂、黃肉的小玉西瓜現階段產量較大，價格也相對平實，可以提供消費者做選擇。