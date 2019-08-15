男性生殖器紅腫破皮吃藥無效 糖尿病作祟

2019-08-15 11:21 中央社 台中15日電



46歲陳姓男子近期出現生殖器紅腫、搔癢及破皮疼痛，自行買藥擦無效，就醫發現他罹患糖尿病，經用藥控制血糖，陳男的包皮龜頭炎也改善慢慢痊癒。

台中大甲李綜合醫院今天表示，陳男有糖尿病家族史，是固定且單一性伴侶，但平日多尿易疲憊，近期因龜頭紅腫、搔癢及破皮疼痛到泌尿科就診。泌尿科主任吳紘岳幫病患驗血糖，結果顯示血糖值高達385mg/dl，並在尿液檢查出現尿糖，陳男罹患糖尿病。

糖尿病衛教師鄭惠文指出，近期有多位中年男性總是欲言又止，進一步深入了解後發現，都患有反覆性包皮龜頭炎。包皮龜頭炎是指包皮及龜頭處產生急性或慢性發炎，常見於包皮過長、包莖、衛生習慣不佳未清潔乾淨而導致細菌感染。

其次高血糖會使糖尿病患抵抗力與免疫力低下造成發炎感染，其它如性行為受傷感染、接觸性皮膚炎或性病等，皆可能會導致包皮龜頭炎。

另名61歲鄧先生因血糖控制不佳，糖尿病藥物未規律服用，半年內到泌尿科門診就診2次，都是因包皮龜頭處紅腫、破皮、排尿疼痛，吃完抗生素及擦完藥膏後沒多久再出現相同症狀。經用藥控制血糖痊癒。

鄭惠文指出，男性病患對於生殖器官出現病症時常無法坦然面對，多數患者私自買藥處理，因而延誤就醫治療，讓症狀更加劇，呼籲民眾應放心求助醫師及醫護人員，早期診斷找出病因並安心接受治療。