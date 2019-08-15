中南部6縣市大雷雨 嘉義台南高雄慎防災

2019-08-15 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局對中南部6縣市發布大雷雨即時訊息，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市，持續時間至11時15分。

氣象局預報員張承傳表示，此次發布6縣市大雷雨即時訊息，但嘉義縣、台南市、高雄市部分區域還有對民眾手機發布災防告警簡訊，這三個地區的民眾要格外留意。