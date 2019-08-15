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中南部6縣市大雷雨 嘉義台南高雄慎防災

2019-08-15 10:32聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局對中南部6縣市發布大雷雨即時訊息，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市，持續時間至11時15分。

氣象局預報員張承傳表示，此次發布6縣市大雷雨即時訊息，但嘉義縣、台南市、高雄市部分區域還有對民眾手機發布災防告警簡訊，這三個地區的民眾要格外留意。

氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

中央氣象局發布大雷雨即時訊息。圖／中央氣象局提供
中央氣象局發布大雷雨即時訊息。圖／中央氣象局提供
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氣象局大雷雨嘉義

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