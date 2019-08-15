影／同事也中鏢！ 新北出現首起登革熱群聚 感染地汐止或文山

2019-08-15 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



疾管署表示，為因應新北及台南登革熱疫情，衛生單位已派員至個案居住地周邊做孳生源清除及化學防治等作業。圖／疾管署提供 分享 facebook 登革熱有北移趨勢，衛福部疾病管制署今公布國內新增兩例本土登革熱病例，分別為台南市東區泉南里50多歲女性與新北市永和區保安里50多歲男性。其中新北市永和區50多歲男性，為昨天公布的中和區秀景里40多歲男性感染首例的同事，兩人從事冷氣裝修工作，且同為感染第一型登革病毒，成為新北今年首起本土群聚個案。

疾管署表示，這兩人平時一起工作，活動地包含新北市汐止區與北市文山區，評估這兩地為感染源的可能性較高。

疾管署副署長莊人祥表示，住永和區男子8月5日發病，但因初期僅發燒、頭暈等症狀不明顯，曾三度就醫，衛生單位於12日對中和區個案進行接觸者調查時，發現該男有疑似症狀並出現紅疹，故於昨晚請他再進行採檢，今天確認感染登革病毒第一型。

莊人祥說，由於兩名個案為冷氣裝修工作同事，平時多一起工作，研判此為一起群聚感染事件；由於此病例為第一型，與台南、高雄地區個案的第二、四型不同，今年台灣還沒偵測到此型其他本土個案，而該病例經比對，跟2018年一位泰國境外移入個案類比較相近。

另外，兩人工作地以台北市文山區公司倉庫及新北市汐止區裝修冷氣為主，衛生單位將進一步比對兩人的工作行程，以釐清可能的感染地；今天也至兩人的公司對其他四名同事採檢，目前暫無發現其他感染。

另一例新增個案，為台南市東區泉南里50多歲女性。莊人祥說，該女性近期無出國，於8月9日發病，13日第四次就醫時因NS1快篩陽性而通報，經檢驗確診感染登革病毒第二型。

由於該個案平時活動地以東區住家及北區工作地為主，每周六日均會前往東菜市場，因其住家與台南第18例本土病例東區大同里住家相近，研判其於住家附近感染的可能性較高。

莊人祥說，今年截至目前國內共累計72例本土登革熱病例，高雄市50例中，包含三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區二例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各一例；台南市19例中，包含東區八例、中西區四例、南區及安南區各二例，永康區、左鎮區及新化區各一例；新北市中和、永和區共二例，以及桃園市中壢區一例。另有309例境外移入病例，境外移入病例數為近十年同期最高。