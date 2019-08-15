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「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54聯合新聞網 綜合報導

日本是台灣人最愛去的國家，但許多人認為在日本生活壓力大，只適合旅遊。 圖／Ing...
日本是台灣人最愛去的國家，但許多人認為在日本生活壓力大，只適合旅遊。 圖／Ingimage
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日本可說是台灣人最愛前往的國家，2018年就有約480萬人次赴日。對重度哈日族來說，長住日本或許是人生的夢想之一，但不少過來人卻表示：「住在台灣真的比較好」。

PTT有網友在「WomenTalk板」發文，詢問「大家想搬去日本住嗎？」他在文章中舉出日本有5大優點，包括治安好、風景好、人民素質高、食物好吃和空氣好，並與台灣做比較。

發文者說，台灣晚上超商門口很多「8+9」，可能看一眼就會被打，日本就算凌晨1、2點走在路上也沒事，只有從居酒屋聚餐完的平凡上班族，讓人感到安心。且台灣屢見分屍案、鬥毆等重大社會事件，警察還配槍，相較之下，日本警察身上只配警棍，代表治安出奇的好。

日本人寧願自己吃虧也不願給他人添麻煩的個性，也被發文者大大推崇，「很少在電車上聽到大聲喧譁的人，街道超乾淨，垃圾都自己帶回家，對左鄰右舍也很客氣，汽車禮讓行人」，並指抽菸的人會主動到吸菸區，不會吸到二手菸。

發文網友還批評道，台灣一堆口味亂改的假日本料理，路永遠鋪不平，一堆不遵守交通號誌的機車，路上很多垃圾，且冬天濕冷也不如日本的乾冷舒服，他的嚴重過敏到日本都沒了，直呼「雖然台灣很好，但是缺點實在也不少啊」。

然而他對日本的諸多讚揚，卻被網友一面倒反批，認為他對日本充滿太多不切實際的幻想。許多人認為日本只適合旅遊，「你去日本住多久了啊？感覺粉紅泡泡還是很濃」、「看得出來你跟日本很不熟」、「你定居會很痛苦，日本人很排外」，更多人對他過度貶低台灣不以為然，「非常以偏概全的觀點」、「所以你在台灣被打幾次了？」、「日本晚上治安並不好好嗎？不要害人，台灣才是真的半夜一兩點還可以安心走在路上的國家」。

網友們一一戳破發文者對日本的美好印象，「不大聲喧譁一定有什麼誤會，我常遇到在電車上大聲談笑的日本人」、「日本二手菸真的沒比台灣好，室內可吸菸的店又多」、「日本根本是超高壓+自殺率高+女權低落+年輕人比台灣更看不到未來的地方」、「日本隨機殺人也沒少過」。

不少曾長住日本的網友也分享過去的經驗，「日本素質是真的高，但台灣也算高，我大學時每天半夜在外面亂跑也沒遇過壞人，倒是在大阪動物園站差點被打」、「我來日本半年，還是愛台灣食物，便宜好吃，日本外食有夠貴，而且大部分其實也都普普」、「住過日本…晚上10點後就不敢一個人在外面，醉漢很多」、「住日本4年的人路過，只有空氣比台灣好是真的沒話說，其他都是你自己的幻想」。

日本街道也有髒亂的時候，且常見烏鴉咬破垃圾袋。圖為名古屋市區街道。 圖／陳姓網友...
日本街道也有髒亂的時候，且常見烏鴉咬破垃圾袋。圖為名古屋市區街道。 圖／陳姓網友授權使用
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