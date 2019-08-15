客運駕駛缺人 公總拋最高9萬補助吸215人

2019-08-15 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



公總6月推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」吸引215人。圖／公總提供 分享 facebook 客運駕駛長期嚴重缺乏人力，連帶引發工作超時等安全隱憂。交通部公路總局6月推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，最多補助9萬元，至今引進215名駕駛新血，史上規模最大。客運業者表示，此次徵才紓緩不少人力問題，但招才後的「留才」更重要，將努力端出福利。

公總過去常與客運公會合作招募司機，但著重「攬才」，並未促使駕駛久任，成效不如預期。公總表示，此次推動安薪方案，除了幫助媒合以外，還提供職業大客車駕照的駕駛訓練費用1萬元至1萬4200元，以及訓練期間生活費用每月2萬3100元，另為鼓勵駕駛穩定服務，任職滿6個月再發3萬元留才獎金，總計最高可領9萬元。

公總表示，6月至今已在全台舉辦9場次招募活動，吸引近2000人次參加，目前有190人上線擔任駕駛、13人確定錄取即將到職、4人已在客運公司參加職前訓練、8人正在駕訓班參加駕駛訓練，共計215人完成媒合，是歷來最成功的駕駛招募活動。

國光客運副總經理簡有政表示，各家客運缺工嚴重，流動率很高，因此這次招募重點不只是徵才，而是留才；提供補助可讓駕駛安心受訓，吸引更多人加入客運業，這一波招募確實有效紓緩現有的人力壓力。他說，業者後續要努力的是把人留在職場，包括控管工時、提供更好的保險及工作環境等福利。