台南再添1本土登革熱 鐵路沿線已出現3例

2019-08-15 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市東區泉南里昨晚確診1例本土登革熱病例，目前台南市本土案例有19例，境外移入病例有27例，其中有3例本土病例都在東區南鐵地下化案附近，台南市長黃偉哲表示，將要求鐵道局把拆除的沿線建物清除，以免產生孳生源，防止疫情擴散。

第19例病例為50多歲女子，居住在東區泉南里，無慢性病史，8月9日出現畏寒現象曾到東區診所就醫，10日因感到胃部不適再到中西區診所就醫，體溫量測為38.5℃，11日因腰痛至醫院就醫，當日無發燒，12日出現口乾舌燥及胃部不適於隔日再至中西區診所就醫，登革熱快篩NS1陽性通報。14日夜間確診為登革熱病例，目前住院治療中。

該名女子平常活動以住家東區泉南里及工作地北區北華里為主，每周假日會到東菜市場1次約1小時，她的住家距離大同里第18例病例約180公尺，初判感染源於居住地環境。防治中心昨天已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及孳生源清除，明天將進行戶內外環境化學防治噴藥及加強孳生源清除。

黃偉哲今天上午親率團隊前往東區泉南里巡查，逐一檢查台南鐵路地下化沿線被拆除的建物，發現有廢棄碗盆、凹陷處有許多隱性孳生源，他表示，今天副市長王時思會到行政院會，將請交通部長林佳龍要求鐵道局盡快清除廢棄建材、廢棄物，衛生環保人員會積極再前往稽查，若發現陽性孳生源將開罰。