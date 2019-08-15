說是人才又取消18場音樂會 樂界異議

2019-08-15 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部在文建會時代曾派國立台灣交響樂團舉辦「音樂人才庫培訓計畫」，培育出小提琴名家曾宇謙等眾多音樂家，後來停辦。國台交去年將該計畫擴大為「國際音樂人才拔尖計畫」，年初告知19名入選者年底將辦18場樂壇新秀協奏曲音樂會，海報也已印好，卻於近日發公文表示協奏音樂會全取消，音樂界聞訊都覺不當。

國台交去年宣告國際音樂人才拔尖計畫時，表示要甄選35歲以下優秀青年音樂家，補助參與國際音樂比賽、大師班等，也會舉辦音樂會演出，每屆培訓兩年，分為各器樂及指揮共五類。計畫入選者Jane（化名）表示，年初他們先得知要辦獨奏音樂會，3、4月間又得知12月會辦協奏音樂會，採一周一場、每場三人演出、連續三周的密集形式。

Jane說，她獲知後很高興，因為很難得有整個樂團一起演出協奏曲的機會，是訓練舞台演奏、準備參加大賽的最好方法。由於她在國外念音樂院，還和教授討論許多演出技巧，也密集自我訓練，準備買機票。

Jane表示，但近日她和家人接獲國台交公文和電話通知，指18場「星光閃爍」協奏曲音樂會系列全取消，深感錯愕。根據國台交公文，原因是「甄拔樂器多元，尚謂有協奏曲均適安排之預期，考量音樂會品質，俟來日樂團擇優邀演」；口頭告知理由則是有部分學員不具國際賽經驗，沒能力演出協奏曲，因此先全取消。

Jane說，她和父母及及其他入選者討論此事，都覺得既然入選者經專家選出，怎會事後才說不具資格？她表示，雖然國台交之前有註明主辦方有節目變更的權利，但更有誠意的做法應是舉行座談會，大家一起看如何解決困難。

身為曾宇謙恩師之一的台灣師範大學音樂學院院長陳沁紅表示，「國際音樂人才拔尖計畫」補助雖不如早期的音樂人才庫培訓計畫，但表演者最期待的是有舞台，尤其是協奏曲經驗一定要靠樂團，認為既然只是在國內舉辦音樂會，不宜取消。

她也指出，台灣官方提拔音樂人才方式常隨主事者不同變來變去，不少傑出者可能因此錯過表現機會，非常可惜，建議應有固定模式。