密集閃電對流胞恐移入 彭啟明：提高警覺

2019-08-15 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



這幾天仍維持西南風的天氣，天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，昨夜稍微增強，深夜對流系統又從中南部發展起來，台灣西南邊的台灣海峽上，有很多對流雲系發展，面積略少於前兩天的暴雨，目前海峽上仍有密集的閃電對流胞準備移入，還是要提高警覺。

彭啟明說，預計周五、周六兩天，仍有類似降雨，這主要仍是西南風和清晨的海陸風環流的陸風產生互動交會所造成的不穩定，每天深夜到清晨間發展起來，延續到早上。有時候也有山區午後雷陣雨發展。周日到下周仍是維持類似型態，但降雨會稍微趨緩，但仍舊是每天都有降的天氣型態，要有改變，還是要等太平洋高壓重新站上東亞舞台，但現在似乎還看不到顯著的訊號，仍是東退較弱的情境。

彭啟明說，周日開始到下周，台灣位於南海季風低壓的環境場內，水氣還是較多，較不穩定一些，不是整天連續的降雨，但會有偶陣雨發展，中南部會較有機會，北部也會逐漸有午後雷陣雨發展。不過北部要留意，仍有持續的高溫，今天中午前後，北部仍有35-36度高溫出現的機會。

未來還是要留意菲律賓東方海面上的擾動及高壓環境，彭啟明說，大致上一周內尚未有颱風生成或是接近台灣的機會，但在西南季風的低壓環境場內，仍有不少低壓的環流，還是有雨勢，但要整體改變還是要等颱風或是高壓接手，時間點可能落在9月上旬，但這型態仍是變動的，還需要定期更新資訊。