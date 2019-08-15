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15公尺巨無霸藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節17號絢麗登場

2019-08-15 07:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

花火節之後，澎湖國際海灣燈光節8月17日到11月2日在澎湖縣觀音亭園區登場，不僅請來台灣燈會團隊，打造高達15公尺的主燈鯨動海灣，打造出巨無霸鯨魚，每周四到六晚上有燈光展演，開幕當天還有華麗燈光秀，趕快抓住暑假尾巴來趟光彩眩目的小旅行。

2019澎湖國際海灣燈光節今年活動主燈找來台灣燈會珊瑚之心團隊，以力學原理加上超強光束做成的「鯨動海灣」，高達15公尺，不依靠地面支撐物，就能在空中擺動尾巴，栩栩如生模樣，彷彿就站在大海深處遇見巨大藍鯨，感受自然界美妙。

除了主燈外，每周四到六晚上有3大燈光展演秀，像是海底隧道福耀龍門、光耀菊島、隱匿之海等，每次展演時間3到6分鐘不等，活動時間集中在晚上7點半到9點之間，周六加場到9點半。另有全長440公尺的光映虹橋，塑造星空漫步的步道以及藍白光點閃耀的星光點點。

此外，周邊燈飾有用星光虹橋、星海奇跡、珊瑚樹等，其中，星光虹橋為概念，打造讓遊客可以行走觀賞空間；星海奇跡則是遊客穿越迎賓門就可見一片海洋螢光生物構成的海面，正式進入海灣祕境。珊瑚樹則看起來相當璀璨繽紛，上頭的光點會隨著珊瑚樹身影變化，生物們也會舞動著迎接它到來。

珊瑚樹則看起來相當璀璨繽紛，上頭的光點會隨著珊瑚樹身影變化，生物們也會舞動著迎接...
珊瑚樹則看起來相當璀璨繽紛，上頭的光點會隨著珊瑚樹身影變化，生物們也會舞動著迎接他到來。圖／摘自澎湖國家風景區粉絲專頁
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主燈找來台灣燈會珊瑚之心團隊，以力學原理加上超強光束做成的「鯨動海灣」，高達15...
主燈找來台灣燈會珊瑚之心團隊，以力學原理加上超強光束做成的「鯨動海灣」，高達15公尺的巨大藍鯨，看起來相當震撼。圖／摘自澎湖國家風景區粉絲專頁
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澎湖國際海灣燈光節8月17日到11月2日在澎湖縣觀音亭園區登場。圖／摘自澎湖國家...
澎湖國際海灣燈光節8月17日到11月2日在澎湖縣觀音亭園區登場。圖／摘自澎湖國家風景區粉絲專頁
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珊瑚台灣燈會澎湖花火節

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