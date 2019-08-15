15公尺巨無霸藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節17號絢麗登場

2019-08-15 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



繼花火節之後，澎湖國際海灣燈光節8月17日到11月2日在澎湖縣觀音亭園區登場，不僅請來台灣燈會團隊，打造高達15公尺的主燈鯨動海灣，打造出巨無霸鯨魚，每周四到六晚上有燈光展演，開幕當天還有華麗燈光秀，趕快抓住暑假尾巴來趟光彩眩目的小旅行。

2019澎湖國際海灣燈光節今年活動主燈找來台灣燈會珊瑚之心團隊，以力學原理加上超強光束做成的「鯨動海灣」，高達15公尺，不依靠地面支撐物，就能在空中擺動尾巴，栩栩如生模樣，彷彿就站在大海深處遇見巨大藍鯨，感受自然界美妙。

除了主燈外，每周四到六晚上有3大燈光展演秀，像是海底隧道福耀龍門、光耀菊島、隱匿之海等，每次展演時間3到6分鐘不等，活動時間集中在晚上7點半到9點之間，周六加場到9點半。另有全長440公尺的光映虹橋，塑造星空漫步的步道以及藍白光點閃耀的星光點點。