朝聖垂直天梯趁快！颱風豪雨損壞大坑步道 分批封閉整修

2019-08-15 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



颱風接二連三到來，儘管未對台灣造成直接影響，但西南氣流帶來的豪雨，使得大坑步道部分路段如1號步道有土石流滑落情況，或是3號步道有邊坡崩塌嚴重問題，因此封閉全線路段施工，另其他尚未受到直接影響的4號、5號步道，則視其他步道整修情況，另行公告封閉施工期程，若想要朝聖垂直天梯要趁快。

近年受到拍照打卡文化影響，大坑風景區成了熱門的踏青去處，像是大坑4號步道有一段300公尺的垂直陡坡，因可眺望市區，景色優美，又被稱為垂直天梯，是拍熱打卡熱點之一。此外，大坑步道有多處步道鋪有棧道，陽光灑落讓步道看起來絕美夢幻，同樣受到許多遊客喜愛。

不過受到颱風豪大雨影響，造成大坑步道1號部分路段有掏空及土石滑落情況，因此封閉里程0K+000至0K+300路段，預計今年9月底前整修完畢。另2號步道自從10月1日到11月30日間封閉全線路段整修。3號步道因為邊坡崩塌嚴重，即日起全線封閉，預計2020年6月底錢整修完成。10號步道持續施工到10月底為止。