高雄豪雨特報 澎湖留意瞬間大雨雷擊

2019-08-15 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局說，上午7時有較強對流雲系將移入澎湖及附近海域，留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。