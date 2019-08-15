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高雄豪雨特報 澎湖留意瞬間大雨雷擊

2019-08-15 07:14聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局說，上午7時有較強對流雲系將移入澎湖及附近海域，留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央氣象局發布豪雨特報，西南風增強，易有短時強降雨，今天高雄市山區有局部大雨或豪雨發生，澎湖及中南部地區亦有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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