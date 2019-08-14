柯羅莎颱風直撲日本！各家航空公司航班異動總整理

2019-08-14 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



柯羅莎颱風直奔日本而去，外圍環流已經逐漸影響日本，預計8月15日在九州到四國之間登陸，航空公司也陸續發出航班異動通知，包含台灣虎航、長榮航空、華航，若是有搭乘前往大阪關西、松山、名古屋、廣島等航班旅客，建議留意各家航空公司航班資訊，以免前往撲空。

台灣虎航有10航班提前起飛，包含IT284高雄-大阪關西提前至6點半起飛，IT285大阪關西-高雄提前至9點35分起飛，IT210桃園-大阪關西提前至凌晨5點起飛、IT211大阪關西-桃園提前至11點20分起飛、IT214桃園-岡山提前至7點35分起飛、IT215岡山-桃園提前至中午12點起飛、IT252桃園-小松提前至10點50分起飛、IT253小松-桃園提前至下午3點45分起飛、IT246桃園-佐賀提前至5點55分起飛、IT247佐賀-桃園提前至10點25分起飛。

此外，台灣虎航有2航班延後起飛，包含IT220桃園-大阪關西延至8月16日11點55分起飛，航班編號改為IT9220。IT221大阪關西-桃園延至8月16日16點20分起飛，航班編號改為IT9221。