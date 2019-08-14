台北惡棍再槓一芳：「混充越南茶」、「報關驗出農藥殘留」

2019-08-14 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



對於網友指控茶葉非來自台灣，一芳表示網路張貼之SGS檢測報告經剪貼，非完整報告，刻意誤導消費者。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

網友「台北惡棍」再槓一芳水果茶，他在臉書PO文指出「墨力（一芳母公司）用斯里蘭卡等國進口的茶葉，假裝成台灣本土茶葉」，並貼出越南茶葉報關資料，證明墨力送驗的茶葉被驗出有農藥殘留，直指「這跟一芳的品牌核心理念不一樣吧？」對此，一芳水果茶總部回應，一芳水果茶100%使用台灣茶葉，網路所述一芳使用其他品牌茶葉，乃不實抹黒；網路張貼之SGS檢測報告經剪貼，非完整報告，刻意誤導消費者，行為十分不可取。

一芳總部指出，近日網路有諸多不實指控及抹黑，一芳水果茶總部均已進行提告作業，望往後相關人等或媒體勿再散播不實言論。

台北惡棍認為，台灣茶葉年產量大約1.4萬噸，而消耗的茶葉量超過4.5萬噸。根據一芳水果茶老闆娘王俞喬的說法，一芳使用台灣本土茶葉，天然水果，亦即全球一芳超過1000家分店，都使用台灣生產茶葉。「這很明顯是沒有經過大腦的發言，畢竟光是台灣手搖飲目前就超過2萬家」，「你不要告訴我你買下台灣所有茶葉出口外銷+內用」，他指出，這是很明顯的供需失衡，如果不依賴進口，便只能使用化工茶飲調味劑。

台北惡棍也舉證桔揚實業進口大量東南亞茶葉的證明，此批茶葉為今年3月由萬海34W碼頭進貨

報關，臉書也附上桔揚實業的進口紀錄。另外，有一份資料顯示，墨力國際股份有限公司送驗SGS的茶葉檢出畢芬寧、芬普寧、賽扶寧、賽速安。但也有網友回應，「這四項農藥含量都在標準內，問題在MIT吧」，「是殘留而非超標噢」。

台北惡棍也預告，「下一集，我們會有更加震撼的動作，確確實實的動作」，看似頗有「連載」的決心。