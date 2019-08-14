牛奶糖沒有奶？食藥署說明檢驗方法侷限

2019-08-14 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署日前公布中元節食品稽查專案結果，不合格名單上驚見知名「森永牛奶糖」。食藥署表示，桃園市衛生局抽查發現，森永製菓公司旗下的2件牛奶糖產品，在動物性成分檢驗上均為陰性，也就是不含奶，外界質疑檢驗方法有誤。

食藥署研究檢驗組長王德原表示，檢驗方法沒有錯，依照目前的檢驗技術以及能力，檢驗是否含有牛、雞、羊的檢驗方式，公告的方法即為運用即時聚合酶鏈反應（PCR），檢查是否含有該動物的核酸（DNA）。

王德原表示，牛奶並非組織，如何會有DNA？主要是擠牛奶時，牛乳頭上的皮屑等組織掉落牛奶中，使牛奶含有其DNA，換言之，與一般組織相比，牛奶中含DNA的量本來就少，加上DNA非常脆弱，以奶粉而言，需要將牛奶脫水，光這一個動作就可能使DNA完全裂解，更不用說牛奶糖需要高溫攪拌，甚至超過攝氏100度，因此會使該檢驗方法有所限制。

食藥署在2013年公告「食品中動物性成分檢驗方法—牛成分之定性檢驗」中提及，本檢驗方法的測試範圍係指能夠抽取出DNA者之食品，經過高溫加工造成DNA過度裂解之食品不適用本檢驗方法。

王德原表示，目前除了即時聚合酶鏈反應（PCR）以外，也可透過蛋白質確認是否含酪蛋白或乳清蛋白，只是該方法同樣也會遇到高溫使蛋白質變性的問題。因此，針對高度加工食品，進行動物性物質確認的檢驗時，即使結果為陰性，也會要求第一線衛生單位到現場瞭解加工過程，是否有確實加入牛奶或是其他的動物性物質。

他強調，所有的檢驗都有限制，在確認食品原料的方法，並不能全靠檢驗，需要多種方法多管齊下才能確認。

北區管理中心簡任技正蕭惠文表示，為求資訊透明化，因此每一次只要有檢驗結果公布，都會放在外網供各界參考，且這一次中元節的檢驗總計抽驗九百一十二件，部分檢驗結果尚未完成，因此先將已經完成的資料先公布，而森永牛奶糖也像過去一樣，雖然檢出陰性，但後面有備註「衛生局仍在查辦中」。