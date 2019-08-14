親子共讀父母霧煞煞 國健署解答4大疑惑

2019-08-14 20:12 中央社 台北14日電



近年親子共讀蔚為風潮，也有研究顯示對於孩子大腦發育及語言發展有幫助，但究竟讀什麼、怎麼讀，令許多父母傷透腦筋，國健署統整4大父母常見疑惑，替父母們解答。

說起親子共讀，多數人最大的疑惑就是「寶寶真的聽得懂嗎」，國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，1歲以下的寶寶雖然無法了解文字的意義，但透過說故事可以刺激寶寶的聽覺、觸覺等感官，促進知覺發展，父母的聲音和傳遞的情感也能幫助寶寶大腦發展。

其次，許多父母認為寶寶身體軟趴趴，不知道該以怎樣的姿勢讀書給寶寶聽。陳麗娟建議，家長可以坐在椅子上或床上，讓寶寶坐在父母腿上，盡可能讓寶寶看到父母的臉和嘴型，增加互動和交流。

若是寶寶一看到書就撕書、咬書怎麼辦，陳麗娟解釋，撕書和咬書的行為是1歲以下嬰兒常見的閱讀行為，可以幫助寶寶發展感覺統合能力，不用刻意阻止。

此外，很多爸媽也不知道該買哪些書才適合寶寶看，陳麗娟說，實際上不見得需要繪本、圖書才能說故事，單單是一張照片、圖片或是自己畫的一張畫作，都能發揮想像力來說故事，達到共讀的效果。

林口長庚醫院新生兒科加護病房主任徐任甫表示，親子共讀應該從0歲開始，目的在於讓孩子從小養成習慣，不僅可以促進親子間的互動及親密感，也能促進孩子在閱讀能力、人際關係、情緒管理方面的正向發展；近年也有研究顯示，透過親子共讀能減少父母出現暴力性的教育以及兒虐機率。

陳麗娟強調，年齡較小的寶寶雖然注意力集中時間較短，但聽覺卻特別敏銳，可以透過父母說故事的聲音和語調，感受到父母的關懷，有助穩定情緒；等到寶寶再大一點，不妨改用對話式共讀，利用一問一答的方式，一起讀完一整本書，不僅增加寶寶對共讀的參與感，也能利用繪本學習到健康知識。