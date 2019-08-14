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「抓龍」證照名稱易混淆 消基會籲勞動部重新考慮職稱

2019-08-14 18:52聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

勞動部今年配合衛福部，推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」證照制度。但消基會認為，此一證照使用的詞彙易造成消費者的誤認，以為持有證照者為醫療相關人員，呼籲勞動部重新考慮職稱。

對此，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組長邱月雲解釋，因衛福部基於對傳統整復推拿從業人員的管理需求，一O五年向勞動部提出開辦「技術士技能檢定傳統整復推拿」新職類需求，今年則是第一次舉辦檢定考。

邱月雲表示，若衛福部後續考量調整職類名稱，勞動部將尊重、配合。

消基會今天召開「消基會認為『傳統整復推拿技術士』證照，有誤導民眾之虞」記者會。

消基會秘書長吳榮達指出，一般人日常生活如果覺得身體上有筋骨痠痛、腰痠背疼、肌肉緊繃、關節不適等症狀，除了會去醫院診所尋求醫生的診斷治療，或經由醫師的醫療專業判斷，指示專業醫事人員進行「物理治療」、「整復」、「推拿」等醫療行為外；也會到民間俗稱的按摩中心、養生館、國術館去接受「按摩」或「推拿」、「調理」的服務。

然而，當消費者接受按摩中心、養生館、國術館的按摩或推拿服務時，受傷的意外事件卻頻傳。

104年5月12日，衛福部復公布「民俗調理業管理規範」，定義民俗調理，係以「紓解筋骨、消除疲勞為目的時單純運用手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐，或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為」。

消基會指出，這樣的規範，無法讓消費者釐清民俗調理、推拿、整復等定義，亦分不清何者是屬於醫療行為？哪些又非屬於醫療行為的範圍？

消基會認為，當民眾對於推拿、整復、調理等定義仍是霧沙沙之際，勞動部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」證照制度，無疑是在混亂之中製造混亂。

吳榮達指出，因為「整復」與「推拿」本屬醫療業務範疇，依法需由專業醫事人員始可進行。但勞動部目前所推動的「傳統整復推拿技術士」檢定，其上的「整復」、「推拿」名詞，已與中醫傷科「整復」及「推拿」無

從區分，若再加上「傳統整復推拿技術士」的銜名，更讓消費者會誤以為持有證照的從業人員，係為相關醫療專業人員。

消基會表示，反對以「傳統整復推拿技術士」這種容易造成消費者混淆誤認的名稱，作為傳統民俗調理從業人員的職稱或職屬類別；呼籲主管機關衛生福利部及勞動部重行考量該職稱或職屬類別的適當性，以確保消費者權益。

消基會舉行『傳統整復推拿技術士』證照，有誤導民眾之虞」記者會。圖╱消基會提供
消基會舉行『傳統整復推拿技術士』證照，有誤導民眾之虞」記者會。圖╱消基會提供
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勞動部消基會按摩

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