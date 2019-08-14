「抓龍」證照名稱易混淆 消基會籲勞動部重新考慮職稱

2019-08-14 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



勞動部今年配合衛福部，推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」證照制度。但消基會認為，此一證照使用的詞彙易造成消費者的誤認，以為持有證照者為醫療相關人員，呼籲勞動部重新考慮職稱。

對此，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組長邱月雲解釋，因衛福部基於對傳統整復推拿從業人員的管理需求，一O五年向勞動部提出開辦「技術士技能檢定傳統整復推拿」新職類需求，今年則是第一次舉辦檢定考。

邱月雲表示，若衛福部後續考量調整職類名稱，勞動部將尊重、配合。

消基會今天召開「消基會認為『傳統整復推拿技術士』證照，有誤導民眾之虞」記者會。

消基會秘書長吳榮達指出，一般人日常生活如果覺得身體上有筋骨痠痛、腰痠背疼、肌肉緊繃、關節不適等症狀，除了會去醫院診所尋求醫生的診斷治療，或經由醫師的醫療專業判斷，指示專業醫事人員進行「物理治療」、「整復」、「推拿」等醫療行為外；也會到民間俗稱的按摩中心、養生館、國術館去接受「按摩」或「推拿」、「調理」的服務。

然而，當消費者接受按摩中心、養生館、國術館的按摩或推拿服務時，受傷的意外事件卻頻傳。

104年5月12日，衛福部復公布「民俗調理業管理規範」，定義民俗調理，係以「紓解筋骨、消除疲勞為目的時單純運用手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐，或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為」。

消基會指出，這樣的規範，無法讓消費者釐清民俗調理、推拿、整復等定義，亦分不清何者是屬於醫療行為？哪些又非屬於醫療行為的範圍？

消基會認為，當民眾對於推拿、整復、調理等定義仍是霧沙沙之際，勞動部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」證照制度，無疑是在混亂之中製造混亂。

吳榮達指出，因為「整復」與「推拿」本屬醫療業務範疇，依法需由專業醫事人員始可進行。但勞動部目前所推動的「傳統整復推拿技術士」檢定，其上的「整復」、「推拿」名詞，已與中醫傷科「整復」及「推拿」無

從區分，若再加上「傳統整復推拿技術士」的銜名，更讓消費者會誤以為持有證照的從業人員，係為相關醫療專業人員。