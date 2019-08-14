避免揮發性有機物傷身 環保署納管牆壁、天花板塗料
環保署發布「建物及工業維護塗料揮發性有機物成分標準」，將推動建物及工業維護塗料的揮發性有機物減量工作，納管室內牆壁、天花板、室外牆壁等三類別的塗料，保護民眾健康。
建物及工業維護塗料產品中揮發性有機物含量高，塗裝過程中，通常無法收集或處理揮發性有機物，塗料塗裝短時間內，甚至可能持續釋放揮發性有機物，對空氣品質、從業人員及民眾健康造成影響。
環保署參考國外管制經驗，以及我國塗料製造技術發展狀況、市售塗料產品揮發性有機物含量檢測資料，發布「建物及工業維護塗料產品之揮發性有機物成分標準」。環保署說，未來將管制使用於建築物或維護工廠所屬製程設備等固定汙染源所使用的塗料，限值標準規範市售產品罐內的揮發性有機物含量，但專供出口的塗料則不受本標準管制。
環保署強調，草案受管制對象包括製造、進口或販賣含揮發性有機化合物建物，以及工業維護塗料的製造商、進口商或販賣商等。本次納管的建物及工業維護塗料種類共計3類別5種，包括室內牆壁及天花板用塗料、室外牆壁用塗料，另為避免不明來源溶劑使用，並掌握塗料產品揮發性有機物最大含量，也訂定塗料產品稀釋溶劑廠牌及稀釋比例的標示要求。
留言