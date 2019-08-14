運動治療憂鬱症 研究：降17％風險

2019-08-14 18:54 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



圖說：在日常生活中培養運動的習慣，可達到預防憂鬱症的功效。（Photo by Pixnio） 分享 facebook 預防憂鬱症，從日常生活中的運動就可以作起！一般而言，憂鬱症的治療方式多為藥物治療或心理輔導，不過近期研究發現，運動對預防和治療憂鬱症都有顯著的功效，是一劑最自然的「良藥」。專家鼓勵人們培養運動的習慣，並將其當成興趣，得以減少憂鬱症的發生機率。

運動可抗憂鬱

根據《Medical News》報導，在比對超過26萬名憂鬱症患者紀錄的研究後發現，在扣除一些影響變因（例如年齡、性別、吸煙狀況等）後，運動可以降低17％的憂鬱症風險，而先前也已有研究顯示，運動可有效治療憂鬱症。

經過數據比對後結果顯示，運動確實可以帶來抗憂鬱的效果，研究者舒赫與史塔布指出，雖然這個結果不一定適用於每個人，但可以經由專科醫師進行心理評估後，判斷出運動是否能對患者帶來功效。

自動自發為關鍵

根據《Medical News Today》報導，舒赫與史塔布說明，所謂的運動應是自發性、有樂趣的運動，如果是把運動當作一項義務，或是沒有持之以恆，還是可能失去預防憂鬱症的效果。兩人也建議，如果與運動專業人士或是身邊的人一起運動，可以幫助人維持去運動慾望。

舒赫與史塔布表示，自發性的動力（例如在運動中找到樂趣或是挑戰）是保持心理健康的關鍵，會趨使人自動自發的活動，而保持心理狀態的活躍，便可以減少憂鬱的機會。

憂鬱症是現代人常見的疾病，衛福部曾在2018年統計，台灣一年有超過121萬人服用抗憂鬱藥物，其中女性佔約6成。

【更多精采內容，詳見 】