親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

運動治療憂鬱症 研究：降17％風險

2019-08-14 18:54台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

圖說：在日常生活中培養運動的習慣，可達到預防憂鬱症的功效。（Photo by P...
圖說：在日常生活中培養運動的習慣，可達到預防憂鬱症的功效。（Photo by Pixnio）
分享
預防憂鬱症，從日常生活中的運動就可以作起！一般而言，憂鬱症的治療方式多為藥物治療或心理輔導，不過近期研究發現，運動對預防和治療憂鬱症都有顯著的功效，是一劑最自然的「良藥」。專家鼓勵人們培養運動的習慣，並將其當成興趣，得以減少憂鬱症的發生機率。

運動可抗憂鬱

根據《Medical News》報導，在比對超過26萬名憂鬱症患者紀錄的研究後發現，在扣除一些影響變因（例如年齡、性別、吸煙狀況等）後，運動可以降低17％的憂鬱症風險，而先前也已有研究顯示，運動可有效治療憂鬱症。

經過數據比對後結果顯示，運動確實可以帶來抗憂鬱的效果，研究者舒赫與史塔布指出，雖然這個結果不一定適用於每個人，但可以經由專科醫師進行心理評估後，判斷出運動是否能對患者帶來功效。

自動自發為關鍵

根據《Medical News Today》報導，舒赫與史塔布說明，所謂的運動應是自發性、有樂趣的運動，如果是把運動當作一項義務，或是沒有持之以恆，還是可能失去預防憂鬱症的效果。兩人也建議，如果與運動專業人士或是身邊的人一起運動，可以幫助人維持去運動慾望。

舒赫與史塔布表示，自發性的動力（例如在運動中找到樂趣或是挑戰）是保持心理健康的關鍵，會趨使人自動自發的活動，而保持心理狀態的活躍，便可以減少憂鬱的機會。

憂鬱症是現代人常見的疾病，衛福部曾在2018年統計，台灣一年有超過121萬人服用抗憂鬱藥物，其中女性佔約6成。

【更多精采內容，詳見

憂鬱症患者

相關新聞

吃過期肉手指竟失去知覺 男子嚇到在醫院失眠

2019-08-14 20:11

「抓龍」證照名稱易混淆 消基會籲勞動部重新考慮職稱

2019-08-14 18:52

避免揮發性有機物傷身 環保署納管牆壁、天花板塗料

2019-08-14 18:48

脊椎壓迫神經的患者佳音 台灣成功研發3D客製化墊片

2019-08-14 18:12

台鐵載客量略增 中秋疏運17日公布

2019-08-14 18:40

影／好暖！ 台南水災他隻身指揮交通一整夜 在地人淚謝：無名英雄！

2019-08-14 20:00

治療自閉症語言失能 核心反應訓練佳

2019-08-14 17:40

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

捷克愛樂10月來台 彩排開放科班觀摩

2019-08-14 17:38

邀新移民加入 文化部長鄭麗君宣布啟動全國社造會議

2019-08-14 17:04

越南帶麻疹回台傳染家人 其他接觸者居然高達297名

2019-08-14 16:43

死後睜眼張嘴是死不瞑目？ 神經內科醫師這麼說

2019-08-14 16:28

搶救觀光 業者建議發行國民旅遊消費券或減免地價稅

2019-08-14 16:22

變化姿勢耗熱量 一年可甩3公斤

2019-08-14 16:20

台鐵上半年日運量64.5萬人次 創歷年新高

2019-08-14 16:14

參加婚禮包六千卻沒位子坐 網友一句話突破盲點

2019-08-14 16:13

中秋3天連假 國道每天0時到5時免收費

2019-08-14 16:08

泌尿道感染被交代狂喝水 阿北卻喝到頭暈骨折

2019-08-14 16:03

專櫃唇膏底部貼紙有大洞？ 網友神解「可以省很多」

2019-08-14 15:38

疾管署疾病擬人化紅到日本 日媒：我們照做感染會變少

2019-08-14 15:36

醫院不乾淨？腸胃炎就醫止吐返家竟眼歪嘴斜疑「中邪」

2019-08-14 15:19

民眾關心議題 房價、育兒、長照最夯

2019-08-14 15:07

婦人跌倒胸側腫一塊以為是淤血 醫院檢驗竟是乳癌

2019-08-14 15:04

融入AI新技術 腦腫瘤30秒判斷完成

2019-08-14 14:58

本土登革熱 雙北現今年首例

2019-08-14 14:29

【黃色書刊】「我的心好痛」

2019-08-14 14:27

勞部推「傳統整復推拿技術士」證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 14:26

豪雨後自來水濁度升高 務必徹底煮沸再飲用

2019-08-14 14:20

UMAJI升級 整合雙鐵票證最快年底上路

2019-08-14 14:19

願景公民沙龍／女力青春無悔 即日起免費報名

2019-08-14 14:18

森永牛奶糖沒驗出奶 業者質疑食藥署檢驗方法

2019-08-14 14:17

牛奶糖沒有奶？學者：可能添加量太少

2019-08-14 14:16

鄭麗君：社造再升級 將開全國首次社區營造會議

2019-08-14 14:14

國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11

垃圾車後斗站人危險 清潔隊員爭工作安全

2019-08-14 14:07

挑屋、簽約、談租金都沒經驗 租屋族容易有損失

2019-08-14 14:05

球員膝關節易病變受傷 注射血小板可促軟骨細胞增生

2019-08-14 13:53

新北本土登革熱案例在台北工作 衛生局：已派員噴消

2019-08-14 13:51

明天中元節接著秋節 豬肉需求高峰推升豬價

2019-08-14 13:50
看更多

熱門文章

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

2019-08-14 10:13

深夜碰見記得繞路...七月半神秘燈光 這間旅社點了40年

2019-08-14 09:00

「超大型颱風」柯羅莎真的超大？ 專家釋疑

2019-08-14 10:22

七月半兒對無人樹下揮手 拿手機打出「冤枉呀」嚇壞媽媽

2019-08-14 11:42

乖乖悠遊卡喊價到8000 網友低成本自製這種很多人驚嘆

2019-08-14 09:16

吐出蟲卵般小顆粒「口氣」逼人 小心扁桃腺結石

2019-08-14 10:07

森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54

女友「拉在褲子上」男友不嫌棄還幫忙清 她甜喊：嫁定了

2019-08-13 20:32

泌尿道感染被交代狂喝水 阿北卻喝到頭暈骨折

2019-08-14 16:03

參加婚禮包六千卻沒位子坐 網友一句話突破盲點

2019-08-14 16:13

專櫃唇膏底部貼紙有大洞？ 網友神解「可以省很多」

2019-08-14 15:38

等了一個小時 網友因一個動作錯過乖乖悠遊卡

2019-08-14 16:41

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56

每日星座運勢／巨蟹長輩是最好老師 桃花旺收入穩

2019-08-14 00:00

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

雙蛋粉漿VS.30公分！南北2間超大份蛋餅 搶救早晨的餓

2019-08-14 14:42

他用200元新鈔買飲料被拒 網曝「顧人怨點」：被說拿假鈔

2019-08-13 20:47

國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11

10元硬幣「黑嚕嚕」被拒收 常客：不再去消費

2019-08-13 21:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top