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台鐵載客量略增 中秋疏運17日公布

2019-08-14 18:40台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

台鐵14日公布上半年營運成果，王文謙表示，每日平均載客量較去年同期微幅成長0.9...
台鐵14日公布上半年營運成果，王文謙表示，每日平均載客量較去年同期微幅成長0.9%。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報)
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台鐵14日公布今年上半年營運成果，春節疏運影響，每日平均載客量較去年同期微幅成長0.9%。針對中秋疏運，台鐵運務處營業科科長王文謙表示，將於17日公佈購票時間。另外他提到，新一代票務系統未來隨著載客數據增加，將提供更精準的座位分配，提高民眾購買座位票的機率。

王文謙進一步說明，新一代票務系統導入大數據分析，車輛配位會隨著旅客實際乘坐情況調整，例如到台東的火車，系統將分析旅客到花蓮或是台東比較多，再依照旅客實際訂票結果，影響準備開放給民眾訂購的配位數，也就是說，系統將依售票結果來決定將開放訂票的座位分配數。

王文謙強調，由於大數據搜集資料的時間還不夠長，隨著時間越長，賣票及配位將更精準符合旅客需求。至於連假的熱門時段將無法看出大數據的分析效應，王文謙強調，但平日的票務系統會自動調整配位數，將比較容易訂到座位票。

「長程旅客不用再自行分段買票！」王文謙表示，當旅客要訂長途票時，若只剩零碎的短程票，系統會自動將「自動接位」把兩段路程接起來。例如旅客購買台北到花蓮，但系統只剩台北到宜蘭的票，此時系統會自動接成台北到花蓮，但是會接成兩段票（台北到宜蘭，宜蘭到花蓮），旅客不用再辛苦的分兩次甚至多次訂購。

王文謙表示，台鐵上半年客運量每日平均64多萬人次，較去年同期微幅成長0.9%，上半年每日平均運量、營收及延人公里除了東線運量因普悠瑪事故影響，微幅減少0.5%，其他均呈現成長趨勢，其中以西線運量成長2.1%較為顯著，與春節疏運、台中花博、屏東燈會等加開班次有關。談到中秋疏運，王文謙表示，將於17日公布售票時間。

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台鐵台東

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