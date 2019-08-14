治療自閉症語言失能 核心反應訓練佳

2019-08-14 17:40 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



美國研究指出，核心反應訓練能夠過自閉症患者的動機治療語言失能。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 美國近期研究發現，核心反應訓練（PRT）是治療自閉症兒童語言失能的最好方法。目前台灣的主流治療方式是透過模仿行為，讓患者逐字表達意圖。研究指出，核心反應訓練能透過兒童強烈的內在動機，配合階段性訓練，讓他們能使用更完整的句型。

據《Healthline》報導，美國史丹佛行為疾病學教授葛雷斯指出，核心反應訓練（Pivotal Response Treatment, PRT）是治療自閉症兒童最有效的方式。語言治療師波科維茲表示，25％至40％的自閉症兒童患有語言失能症，因此家長與醫學界都應積極學探索治療方式。

《台灣兒童青少年精神醫學會》官網指出，目前自閉症患者的語言治療主要是透過模仿行為，由父母或醫師猜測患者的意圖，再幫助他們講出企圖表達的想法，讓患者可以由單音模仿到複雜句構。

為了進行研究，葛雷斯以48名2至5歲的自閉症兒童為受測者，且這些兒童都患有嚴重的語言失能。學者將受測者分為兩組，第一組使用核心反應訓練，另一組則用其他方式治療。研究發現，使用核心反應訓練的兒童講話次數較多，而且他們所使用的詞彙及句型變化也更完整。

據《WebMD》報導說明，促使核心反應訓練成功的關鍵是患者的動機強烈與否。舉例而言，若患有自閉症的小孩想要玩玩具，父母不應該直接要求小孩重複「拿玩具」的句型。反之，應該讓孩子產生強烈的內在行為動機（想要玩具），讓孩子發出聲音，階段性訓練說出正確的句型。

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