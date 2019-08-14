捷克愛樂10月來台 彩排開放科班觀摩

2019-08-14 17:38 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



擁有123年歷史的百年名團捷克愛樂。（photo by傳大藝術） 分享 facebook 免費開放給200位音樂班學生入場觀摩捷克愛樂！百年名團捷克愛樂10月17日將由新任音樂總監暨首席指揮畢契科夫大師親自率團來台演出，並將舉辦「力晶美學藝堂–捷克愛樂公開彩排觀摩」，於演出當日上午的國家音樂廳彩排。

音畫技法奏聖河

捷克愛樂此次帶來的曲目包括捷克音樂之父斯梅塔納交響詩《我的祖國》中最著名的《莫爾道河》、柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲以及柴可夫斯基第6號交響曲《悲愴》。斯梅塔納創作《莫爾道河》時耳朵已全聾，他運用音畫技法，從河的源頭到出海口，一路描繪這條流經波希米亞平原，捷克人心中的聖河，令人動容。

柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲，是柴氏一生中所作唯一的一首小提琴協奏曲，此曲主奏的小提琴絢爛繽紛，管弦樂色彩豐富。此次由柏林愛樂現任樂團第一首席樫本大進擔任獨奏家，樫本大進琴藝十分精湛，他使用的小提琴為1674年義大利瓜奈里名琴。

畢契科夫首席指揮

捷克愛樂擁有123年輝煌的歷史，與此團合作過的作曲家、指揮家以及獨奏家不勝枚舉，除1896年1月4日創團首演由徳沃札克親自指揮，演奏其作品以外，樂團和布拉姆斯、柴可夫斯基以及馬勒的關係也都十分深厚，馬勒在1908年指揮捷克愛樂首演自己的第7號交響曲。

畢契科夫是位傳奇指揮大師，他20歲就贏得拉赫瑪尼諾夫指揮大賽，兩年後他指揮列寧格勒愛樂的獎項被拔除，於是他離開了家鄉前蘇聯，到西方國家發展。由於幾次受邀到紐約愛樂、柏林愛樂和皇家大會堂管弦樂團擔任救場的指揮，演出十分成功，讓他聲名大噪。

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