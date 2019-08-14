邀新移民加入 文化部長鄭麗君宣布啟動全國社造會議

2019-08-14 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



在「石岡媽媽劇團」激昂的太鼓聲中，文化部部長鄭麗君來到歷經九二一大地震後重生的台中石岡，宣告啟動2019全國社區營造會議。文化部將從18日起，於全台召開12場社區營造分區論壇，凝聚共識後，於11月30日及12月1日召開全國社區營造會議。

1999年九二一地震重創中台灣，這場地震是危機也是轉機，災區成為凝聚居民共識、實踐社區總體營造的最佳場域。今年逢九二一地震 20年。文化部長鄭麗君今日走訪位於台中的台灣基地協會、台灣新移民協會、石岡人家園再造協會等團體，親自邀請協會成員參加社造會議，並宣告全國社區營造會議正式啟動。

鄭麗君表示，原本此一宣告記者會想在台北舉辦，但想到社造記者會應該要回到社造精神的源頭，因此決定來到石岡。

921大地震時，鄭麗君人在法國留學，當下決定「回家禍福與共」，隔年便返回台灣。「九二一大地震震傷了大家的家、震碎了我們的心」，卻也啟動台灣由下而上一股重要的生命力，用社區營造重建家園，她形容這是「台灣最重要的正能量」。

台灣社區營造進入第三個十年，鄭麗君指出，社造已開展出不同的社會面相，包括移工、新移民、性別團體，從社區發展到社群，讓台灣人相信「自己的家園自己改造、自己的社會自己創造」。

此次社造會議提出「明日社造」的主題，設定公共治理、世代前進、多元平權與社會共創等四大議題。文化部表示，希望突破過去地域性的社造概念，融入新移民、新住民、青年世代的力量，進一步推動社會改造。

台灣新移民協會是全國第一個以新移民姊妹為主體的社福團體。創會會長、來自越南的麥玉珍指出，協會創立後，有人鼓勵她們加入社區營造，她驚訝：「社區營造不是社區居民才能做？」得到答案：「你們也可以」。她因此帶著一批新移民進入台灣社區，把越南等國的多元文化扎進台灣的土壤。