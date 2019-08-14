越南帶麻疹回台傳染家人 其他接觸者居然高達297名

2019-08-14 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內又爆境外移入麻疹個案引發群聚事件，疾管署今發布，指標個案為北部30多歲男性，今年五月至七月底到越南工作，在當地就發病，返台二度就醫被收治住院後，卻隔6天才發現是麻疹，案二是該男同住家人，目前其他五名同住家人無症狀，相關接觸者共297人，將持續監測至9月2日止。

疾管署副署長莊人祥表示，指標個案今年5月22日至7月29日在越南工作，7月22日發病，在當地就醫後未改善，7月29日返國，於7月31日第二次就醫時收治住院，由於其本身有潛在疾病，住院時潛在疾病症狀發作，因此先以治療潛在疾病為主，直到8月5日才發現可能染麻疹，經通報檢驗確診，目前住院治療中。

案2為北部30多歲男性，為指標個案同住家人，平日在家工作，8月11日出疹，經衛生單位安排就醫及通報，14日確診、現居家隔離中。衛生單位現已初步掌握兩個案相關接觸者共297人，莊人祥表示，多數都是醫院接觸者，但提醒7月29日下午5時搭乘越南航空VN570班機返國乘客、及當日晚間9時半至10時半間曾於桃園機場第一航廈出入旅客，健康監測至8月16日。

為避免醫院爆發大型群聚，疾管署與地方政府衛生局已匡列個案接觸者進行衛教及健康監測，並安排評估與執行暴露後預防接種措施；同時於個案就醫院所張貼麻疹疫情宣導海報，主動提供口罩給急診病患，並加強宣導疑似個案通報。

我國今年累計113例麻疹病例，其中68例為國內感染、45例為境外移入病例，感染國家以越南16例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。近期泰國、紐西蘭疫情持續；歐洲地區烏克蘭病例數仍高，另羅馬尼亞、法國及義大利疫情持續且病例數超過千例。