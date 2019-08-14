搶救觀光 業者建議發行國民旅遊消費券或減免地價稅

2019-08-14 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投是觀光大縣，面對大陸緊縮自由行及團客的寒冬，縣內景點及旅宿業者表示，政府的秋冬國旅補助，雖然或多或少有幫助，旅客才是風景區及旅宿業者的源頭活水，長久的補助只會讓景氣疲乏下去，南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎說，建議長期以思考發行「國民旅遊消費券」，向國內各機關、大企業推銷採買外，短期不如給予地價稅減免，較為實際。

溪頭妖怪村長林志穎表示，自己身兼南投縣旅館公會理事長及觀光產業聯盟理事長，一聽到政府又要進行國旅的秋冬補助，縣內反映最大的就是各地旅宿業者，因為不是所有業者的財力足夠應付，畢竟政府長達4個月的補助等待期，春遊補助雖是由縣府受理，速度較快，但不少業者反映還是很晚才收到款項。

日管處指出，受理去年彰化、南投兩地的暖冬補助，6月底前已全部核撥，總筆數達6萬筆，總核撥金額8237萬元，春遊補助則委由地方政府受理申辦。

站在觀光產業聯盟的立場，林志穎建議說，其實國旅市場很大，看著每年數百萬的國人出國觀光，代表國人觀光消費的意願高，只是主管機關沒有好好思考，如何創造良好的國民旅遊環境與市場，將國旅客人留在國內外，也能同時吸引陸客外的國際旅客，因為台灣真的好好玩，有濃厚的文化底蘊及地方風情。