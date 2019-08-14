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石灰、黏土運量增390萬噸 台鐵貨運增3％

2019-08-14 16:14聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台鐵局今天對外發布上半年客貨運營運實績報告，根據報告，台鐵局今年上半年客運量每日平均64萬5881人，較去年同期成長1.8%，每日平均營收5016萬7,891元，較去年同期微幅成長0.9%。貨運量部分，今年上半年總噸數為390萬8078公噸，較去年同期成長3%，營收為3億2402萬元，較去年同期成長2%。

此外，去年二月花蓮大地震讓花東旅客量減少，造成長程旅客降低，從今年數字可見花東短程旅客減少、長程旅客增加，東部營收比去年增加1.2％，2月份同期相比則增加7％。

台鐵表示，新一代票務系統已於今年4月23日上線，將導入大數據需求分析及智慧化運輸規畫功能，提供更優質的鐵路運輸服務。

根據台鐵局今天對外發布上半年客貨運營運實績報告，今年上半年台鐵運量較去年同期日平均增加1萬1477人，約成長1.8％；營收較去年同期增加約42.5萬元，約成長0.9％；延人公里較去年同期成長約45.5萬人公里，約成長1.5％。其中以西線運量成長2.1％較顯著。

台鐵表示，今年上半年月平均運量顯示，除4月及5月分別減少1.4％及2.5％，其他個月均成長，其中以2月成長7.3％最顯著。台鐵分析，主要是因為今年春節在2月，假期天數較去年成長，且適逢花博期間，使2月春節連假及228連假期間出現大量出遊人潮，因此今年春節旅次創新高。

貨運方面成長則因大宗貨物（石灰土、黏土）運量增加，尤其和平永樂間石灰石較去年同期增加43％、七賭和平間黏土增加20％，因此今年一到六月貨運實績較去年同期整體上升。

台鐵分析，台泥公司今年1至6月和平永樂間、幸尼公司和仁東澳間石灰石運送，較去年同期增加約19萬噸。石灰石貨品收入增加約600萬元。台泥與澤豐礦業1到6月七堵和平間黏土運送，則較去年成長約2萬噸，黏土貨品收入增加約400萬元。

至於下半年因為蘇花改工程告一段落，台鐵石灰石、砂石運量是否會減少，台鐵將會觀察。

台鐵局今天對外發布上半年客貨運營運實績報告。記者侯俐安／攝影
台鐵局今天對外發布上半年客貨運營運實績報告。記者侯俐安／攝影
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