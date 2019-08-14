泌尿道感染被交代狂喝水 阿北卻喝到頭暈骨折

2019-08-14 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年約78歲的阿北，連日頭暈、倦態、四肢無力、噁心想吐，原以為是感冒，卻因為活動力大受影響，走路不慎跌倒骨折，就醫發現阿北的血鈉濃度僅有116mmol／L，遠低於正常值的135mmol/L以下，進一步瞭解才得知，阿北先前因泌尿道感染，被醫師鼓勵多喝水，每天狂喝2000毫升以上，由於阿北先前有中風病史，因此誘發抗利尿激素不適當分泌症候群，造成低血鈉。

台大醫院新竹分院腎臟科主治醫師鄭暉騰表示，抗利尿激素不適當分泌症候群（SIADH）除了在中風病人很常見，中風的患者體內的抗利尿激素常分泌過多，會使腎臟持續回收水分質體內，此時若額外補充過多的水分，血液中的鈉離子會嚴重被稀釋，進而出現低血鈉症，其症狀包含頭暈、頭痛、四肢無力、疲倦，嚴重的病人連人事地都會混亂，甚至會癲癇發作或陷入昏迷；

鄭暉騰表示，除了中風患者以外，使用某些抗憂鬱藥物或精神科用藥也會造成抗利尿激素不適當分泌症候群，當出現低血鈉的情況，第一步得先「限水」，一般民眾每天約喝2000毫升左右，這類病人則限至在1500毫升以下。

若是恰好該名患者有其他醫療需求，需要飲用一定份量的水分時，必要時可以在每日的食物中加入鹽分，「抗利尿激素不適當分泌症候群」的病人也有促進腎臟排出水分而不會排出鈉離子的藥物可以選擇。