親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

泌尿道感染被交代狂喝水 阿北卻喝到頭暈骨折

2019-08-14 16:03聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

年約78歲的阿北，連日頭暈、倦態、四肢無力、噁心想吐，原以為是感冒，卻因為活動力大受影響，走路不慎跌倒骨折，就醫發現阿北的血鈉濃度僅有116mmol／L，遠低於正常值的135mmol/L以下，進一步瞭解才得知，阿北先前因泌尿道感染，被醫師鼓勵多喝水，每天狂喝2000毫升以上，由於阿北先前有中風病史，因此誘發抗利尿激素不適當分泌症候群，造成低血鈉。

台大醫院新竹分院腎臟科主治醫師鄭暉騰表示，抗利尿激素不適當分泌症候群（SIADH）除了在中風病人很常見，中風的患者體內的抗利尿激素常分泌過多，會使腎臟持續回收水分質體內，此時若額外補充過多的水分，血液中的鈉離子會嚴重被稀釋，進而出現低血鈉症，其症狀包含頭暈、頭痛、四肢無力、疲倦，嚴重的病人連人事地都會混亂，甚至會癲癇發作或陷入昏迷；

鄭暉騰表示，除了中風患者以外，使用某些抗憂鬱藥物或精神科用藥也會造成抗利尿激素不適當分泌症候群，當出現低血鈉的情況，第一步得先「限水」，一般民眾每天約喝2000毫升左右，這類病人則限至在1500毫升以下。

若是恰好該名患者有其他醫療需求，需要飲用一定份量的水分時，必要時可以在每日的食物中加入鹽分，「抗利尿激素不適當分泌症候群」的病人也有促進腎臟排出水分而不會排出鈉離子的藥物可以選擇。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，摒除有疾病的民眾，以一般人而言，水喝太少則會出現高血鈉症，同樣會出現意識不清、抽蓄等狀況，另外一種極端則是，突然喝太多的水，如半小時內牛飲上千毫升的水，則會出現水中毒，也為低血鈉症，呼籲民眾在攝取水分時，應該適量且慢慢喝。

曾有中風病史的阿北，卻因為其他疾病被交代多喝白開水，結果造成低血鈉，頭暈導致跌倒...
曾有中風病史的阿北，卻因為其他疾病被交代多喝白開水，結果造成低血鈉，頭暈導致跌倒骨折。記者陳雨鑫／攝影
分享

中風患者醫師

相關新聞

死後睜眼張嘴是死不瞑目？ 神經內科醫師這麼說

2019-08-14 16:28

搶救觀光 業者建議發行國民旅遊消費券或減免地價稅

2019-08-14 16:22

越南帶麻疹回台傳染家人 其他接觸者居然高達297名

2019-08-14 16:43

中秋3天連假 國道每天0時到5時免收費

2019-08-14 16:08

邀新移民加入 文化部長鄭麗君宣布啟動全國社造會議

2019-08-14 17:04

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

變化姿勢耗熱量 一年可甩3公斤

2019-08-14 16:20

石灰、黏土運量增390萬噸 台鐵貨運增3％

2019-08-14 16:14

參加婚禮包六千卻沒位子坐 網友一句話突破盲點

2019-08-14 16:13

專櫃唇膏底部貼紙有大洞？ 網友神解「可以省很多」

2019-08-14 15:38

疾管署疾病擬人化紅到日本 日媒：我們照做感染會變少

2019-08-14 15:36

醫院不乾淨？腸胃炎就醫止吐返家竟眼歪嘴斜疑「中邪」

2019-08-14 15:19

民眾關心議題 房價、育兒、長照最夯

2019-08-14 15:07

婦人跌倒胸側腫一塊以為是淤血 醫院檢驗竟是乳癌

2019-08-14 15:04

融入AI新技術 腦腫瘤30秒判斷完成

2019-08-14 14:58

本土登革熱 雙北現今年首例

2019-08-14 14:29

【黃色書刊】「我的心好痛」

2019-08-14 14:27

勞部推「傳統整復推拿技術士」證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 14:26

豪雨後自來水濁度升高 務必徹底煮沸再飲用

2019-08-14 14:20

UMAJI升級 整合雙鐵票證最快年底上路

2019-08-14 14:19

願景公民沙龍／女力青春無悔 即日起免費報名

2019-08-14 14:18

森永牛奶糖沒驗出奶 業者質疑食藥署檢驗方法

2019-08-14 14:17

牛奶糖沒有奶？學者：可能添加量太少

2019-08-14 14:16

鄭麗君：社造再升級 將開全國首次社區營造會議

2019-08-14 14:14

國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11

垃圾車後斗站人危險 清潔隊員爭工作安全

2019-08-14 14:07

挑屋、簽約、談租金都沒經驗 租屋族容易有損失

2019-08-14 14:05

球員膝關節易病變受傷 注射血小板可促軟骨細胞增生

2019-08-14 13:53

新北本土登革熱案例在台北工作 衛生局：已派員噴消

2019-08-14 13:51

明天中元節接著秋節 豬肉需求高峰推升豬價

2019-08-14 13:50

連日大雨沖刷 國道4號豐潭段工區土石流失

2019-08-14 13:50

快來台中！ 我們有全台唯一迪士尼雙節公車

2019-08-14 13:48

登革熱病媒蚊南北有別 防治策略差很大

2019-08-14 13:35

影／電腦刀結合AI人工智慧 幫腫瘤打分數

2019-08-14 13:19

連日雨影響蔬菜價 傳統市場菜販動腦筋促銷

2019-08-14 12:40

省很大！金門縣府提供包船 輸運鄉親返鄉渡中秋

2019-08-14 12:08

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56

影／終結危險站立清運 清潔隊員要求政府重視職災

2019-08-14 11:46

大雨釀災損？ 北農：對蔬菜量價影響下周顯現

2019-08-14 11:37
看更多

熱門文章

好市多又有搶手貨？ 男抱6箱拉麵來回瘋狂搶購

2019-08-13 18:46

睡到一半被抓腳！她嚇傻「狂念阿彌陀佛」 天亮揭謎險昏倒

2019-08-13 19:02

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

2019-08-14 10:13

深夜碰見記得繞路...七月半神秘燈光 這間旅社點了40年

2019-08-14 09:00

「超大型颱風」柯羅莎真的超大？ 專家釋疑

2019-08-14 10:22

七月半兒對無人樹下揮手 拿手機打出「冤枉呀」嚇壞媽媽

2019-08-14 11:42

乖乖悠遊卡喊價到8000 網友低成本自製這種很多人驚嘆

2019-08-14 09:16

吐出蟲卵般小顆粒「口氣」逼人 小心扁桃腺結石

2019-08-14 10:07

最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01

女友「拉在褲子上」男友不嫌棄還幫忙清 她甜喊：嫁定了

2019-08-13 20:32

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54

森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00

第一天上班「3小時火速離職」社會新鮮人訴苦反被罵翻：到哪都做不久！

2019-08-13 17:35

「獨臂刀王」王羽中風失智 醫師提出這驚人數字

2019-08-13 17:43

陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28

高雄仁武今年首見本土登革熱 她的老家在台南疫情熱區

2019-08-13 18:53

每日星座運勢／巨蟹長輩是最好老師 桃花旺收入穩

2019-08-14 00:00

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56

專櫃唇膏底部貼紙有大洞？ 網友神解「可以省很多」

2019-08-14 15:38

泌尿道感染被交代狂喝水 阿北卻喝到頭暈骨折

2019-08-14 16:03

他用200元新鈔買飲料被拒 網曝「顧人怨點」：被說拿假鈔

2019-08-13 20:47

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

10元硬幣「黑嚕嚕」被拒收 常客：不再去消費

2019-08-13 21:18

參加婚禮包六千卻沒位子坐 網友一句話突破盲點

2019-08-14 16:13

赴日旅遊注意！柯蘿莎颱風朝日本前進 華航台北往返宮崎航班取消

2019-08-13 19:43

國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11

tag老闆來看 上班族睡午覺有4大好處

2019-08-13 21:19

【大叔的中年小事】程耀毅／名叫程咬金的休止符

2019-08-14 06:00

按讚贈「日式木筷」！鰻重總本家8／17進駐林口三井outlet

2019-08-14 00:13

限量20萬條！ 昂舒巴黎法式烘焙進駐小七 吃得到手工「波浪丹麥吐司」

2019-08-14 00:35

孫芸芸細數Chloé鎖頭包蛻變還透露最愛包款顏色 謝沛恩穿高腰褲秀驚人長腿

2019-08-14 00:49

【心情點滴】郭熊／山是我們的傳聲筒

2019-08-14 06:00

省很大！金門縣府提供包船 輸運鄉親返鄉渡中秋

2019-08-14 12:08

【生活趣聞】潘洛克／三手龍問世

2019-08-14 06:00

疾管署疾病擬人化紅到日本 日媒：我們照做感染會變少

2019-08-14 15:36

社造再升級！鄭麗君：地方創生應注入社造概念

2019-08-14 11:27

中南部持續降雨 桃園以北高溫上看36度

2019-08-14 08:33

「香民」新殿堂 SOGO復興館齊聚12大頂級香氛一站滿足香氛迷

2019-08-13 19:11

爸媽衝了！三重瀑布滑草場8月18日啟用 打卡再送滑草板

2019-08-14 10:07

雙蛋粉漿VS.30公分！南北2間超大份蛋餅 搶救早晨的餓

2019-08-14 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top