變化姿勢耗熱量 一年可甩3公斤

2019-08-14 16:20 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究指出，若能經常變換坐姿與站姿，將有助於消耗熱量。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 近期澳洲和蘇格蘭合作的研究發現，若不斷改變姿勢，以20公斤兒童為例，一年可以減少3公斤！學者以學齡前兒童為受測者，要求他們從事看電視與玩玩具等活動，發現更換姿勢愈頻繁的兒童，可以消耗大量身體脂肪，對身體健康有益。

雖然父母時常要求孩子要「坐有坐相」，但近期研究發現，不時改變坐姿可以促進健康。據《Medical Xpress》報導，澳洲和蘇格蘭近期在《公共科學圖書館：綜合》期刊指出，變換姿勢消耗的體重十分驚人，以20公斤的兒童而論，一年就可以減少3公斤。

據《The Scotsman》報導，為了研究變化姿勢消耗的熱量，兩國學者找來40名4、5歲的兒童作為受測者，要求他們從事不同的活動一小時，這些活動包括看電視、玩玩具及繪圖，仔細比對他們在活動中變換姿勢的次數與消耗的能量。

研究結果顯示，兒童時期時常變化姿勢的行為，可能對健康有助益，最常改變姿勢的兒童日後身體脂肪較低，而且男女結果相當。學者也表示，相較於成人，兒童改變姿勢時消耗的熱量較多，因為成人至多舒展腿部與手臂，不像兒童會改變全身姿勢。

研究團隊中的學者萊利則說明，先前的研究多著重在久坐對人體的負面影響，因此此次實驗發現改變姿勢也可以減少不少熱量。未來則希望可以將研究時間延長至1年，也希望能進一步研究從事何種活動時，變化姿勢會造成最大的影響。

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