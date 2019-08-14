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疾管署疾病擬人化紅到日本 日媒：我們照做感染會變少

2019-08-14 15:36聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

夏季流行的日本腦炎化身超萌三人女團JEV，這是疾管署從去年11月推出疾病擬人化系列後第12個角色，教科書、衛教手冊中無聊的傳染病，透過繪師巧手，化身帥哥、美女、蘿莉、正太，不僅一個月就為疾管署粉絲專頁吸2萬粉絲，成功在國內引發話題，身為動漫王國的日本也關注到這個現象，甚至有日媒樂觀地假設，若日本也照做，可減少傳染病個案數。

據日本網站「Buzz Plus News」報導，台灣衛福部疾管署發行的「疾病擬人化」，已成為日本熱門話題，強調如此高精細的擬人化非常罕見，不僅提供疾病知識，還可用於日常預防。筆者更認為，疾管署透過疾病擬人化的提醒方式，如果日本也以同樣模式預防疾病，那麼受感染的人數就會減少。

衛生福利部疾病管制署1922防疫達人粉絲專頁從去年11月中旬開始推出疾病擬人企畫，去年先推出新型A型流感、流感、登革熱及腸病毒，再加上代表疾管署的白靜，短短16則貼文，總觸及人數就超過243萬。今年4月再推出第二波，從結核病、麻疹、恙蟲、狂犬病、水痘及帶狀疱疹、百日咳、病毒型腸胃炎、日本腦炎，一樣藉由帥哥美女畫風，吸引民眾目光。

但千萬不要以為這些擬人化的疾病只是賞心悅目，其實每個細節都藏有「疾病密碼」，如最新一期的日本腦炎，以三人女團呈現，團員名稱分別叫Three（三）、環、Shiro（白），其實就是對應日腦主要病媒蚊三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，Three的耳環樣式外型源自黃病毒外型，服飾及頭上的面具也融入三種蚊子的特徵。

今年疾病擬人化系列規畫設計8個新角色，已全數亮相，再加上去年4個疾病角色，共12個擬人化疾病，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，下個目標是將擬人化疾病角色實體化，目前正規畫設計周邊小物，希望防疫知識不是只有打開粉專才會看見，應在民眾日常生活中可以隨時看到、提醒自己。

這篇「Buzz Plus News」報導昨天才刊出，已是該網站發燒話題第二名，twitter上也有1200多個人分享，甚至有眼尖的日本網友發現，在最新一期的日本腦炎封面寫著「Pray for Kyoani（為京阿尼祈禱）」，驚訝表示，原來台灣官方也有注意到京都動畫一號工作室遭縱火事件，紛紛表示感動。

這一期的封面人物，是不擅言詞的沈默指揮家，陰鬱的癲狂團長「狂犬病」，討厭水和疫苗...
這一期的封面人物，是不擅言詞的沈默指揮家，陰鬱的癲狂團長「狂犬病」，討厭水和疫苗的他，身穿帶刺龐克服，構想源自狂犬病毒桿狀外型。圖／疾管署提供
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最新一期的日本腦炎，以三人女團呈現，團員名稱分別叫Three（三）、環、Shir...
最新一期的日本腦炎，以三人女團呈現，團員名稱分別叫Three（三）、環、Shiro（白），其實就是對應日腦主要病媒蚊三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊。圖／疾管署提供
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這期封面人物將「水痘」與「帶狀疱疹」化成可愛度Double的龍鳳胎姊弟，討厭疫苗...
這期封面人物將「水痘」與「帶狀疱疹」化成可愛度Double的龍鳳胎姊弟，討厭疫苗和洗手，兩姐弟最喜歡拿著蠟筆到處畫「花花」象徵患者會長紅疹、水疱。圖／疾管署提供
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本期的來賓是傳聞中聽過他笛聲的人，會被夢靨糾纏一百夜的靈魂樂手「百日咳」 ，最討...
本期的來賓是傳聞中聽過他笛聲的人，會被夢靨糾纏一百夜的靈魂樂手「百日咳」 ，最討厭疫苗、抗生素，臉上紫色的面具，構想來自新生兒感染百日咳的症狀，陣發屏氣、臉色發紫。圖／疾管署提供
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日本腦炎京都動畫傳染病

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