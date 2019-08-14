疾管署疾病擬人化紅到日本 日媒：我們照做感染會變少

2019-08-14 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



夏季流行的日本腦炎化身超萌三人女團JEV，這是疾管署從去年11月推出疾病擬人化系列後第12個角色，教科書、衛教手冊中無聊的傳染病，透過繪師巧手，化身帥哥、美女、蘿莉、正太，不僅一個月就為疾管署粉絲專頁吸2萬粉絲，成功在國內引發話題，身為動漫王國的日本也關注到這個現象，甚至有日媒樂觀地假設，若日本也照做，可減少傳染病個案數。

據日本網站「Buzz Plus News」報導，台灣衛福部疾管署發行的「疾病擬人化」，已成為日本熱門話題，強調如此高精細的擬人化非常罕見，不僅提供疾病知識，還可用於日常預防。筆者更認為，疾管署透過疾病擬人化的提醒方式，如果日本也以同樣模式預防疾病，那麼受感染的人數就會減少。

衛生福利部疾病管制署1922防疫達人粉絲專頁從去年11月中旬開始推出疾病擬人企畫，去年先推出新型A型流感、流感、登革熱及腸病毒，再加上代表疾管署的白靜，短短16則貼文，總觸及人數就超過243萬。今年4月再推出第二波，從結核病、麻疹、恙蟲、狂犬病、水痘及帶狀疱疹、百日咳、病毒型腸胃炎、日本腦炎，一樣藉由帥哥美女畫風，吸引民眾目光。

但千萬不要以為這些擬人化的疾病只是賞心悅目，其實每個細節都藏有「疾病密碼」，如最新一期的日本腦炎，以三人女團呈現，團員名稱分別叫Three（三）、環、Shiro（白），其實就是對應日腦主要病媒蚊三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，Three的耳環樣式外型源自黃病毒外型，服飾及頭上的面具也融入三種蚊子的特徵。

今年疾病擬人化系列規畫設計8個新角色，已全數亮相，再加上去年4個疾病角色，共12個擬人化疾病，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，下個目標是將擬人化疾病角色實體化，目前正規畫設計周邊小物，希望防疫知識不是只有打開粉專才會看見，應在民眾日常生活中可以隨時看到、提醒自己。