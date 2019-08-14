參加婚禮包六千卻沒位子坐 網友一句話突破盲點

2019-08-14 16:13 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友在PTT上PO文，表示她受到認識10年以上好友的婚禮邀請，豪邁的包了6000元禮金，沒想到一到會場，卻沒有她的位子可坐。圖片來源／ingimage 分享 facebook

當親朋好友結婚時，通常都會依照與對方交情程度的深淺，來決定禮金的數目。日前就有一名網友在PTT女孩版上PO文，表示收到朋友婚禮的邀請，也認為既然認識超過10年了，理當要包6000元力挺一下，沒想到到場後，對方竟沒有安排她的座位，甚至還讓她站在飯店走廊上苦等。原PO無奈的自嘲自己是「世界級邊緣聖母」，接著便詢問網友「婚禮包6000沒位子是不是很慘？」

原PO在文中提到，近日她收到一位朋友的婚禮邀請，因為認識10年以上，所以她想當然要包6000元的禮金力挺。豈料，她到婚禮會場後，卻發現連個位子都沒有，隨後她去問了櫃檯新人的親友，對方卻告訴她要查一下，結果也是一去不回，等到婚禮開始了，她只好在飯店的走廊站著。事後難過的說「還有人比我更慘嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，甚至還有網友突破盲點直問原PO「請問妳是不是新郎或新娘的前任？」下一秒原PO竟然回答「有被告白過...」接著解釋「但不是那種關係，就是突然被告白而已」並非有感情糾葛，但是這場婚禮是對方親自邀約，卻沒有幫她安排座位，還是讓原PO百思不得其解。其他網友也紛紛留言「根本聖母」、「6000元拿回來啊，不知道可以吃多少次大餐了」、「沒跟對方翻臉也太偉大」、「應該在現場就把紅包拿回來」。甚至有網友分享，換作是他們遭遇這種事情會如何處理「要是我一定在臉書標記新郎灌爆他」、「我一定會跟他們說給錯場，立馬拿紅包走人」。