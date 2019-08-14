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8K高畫質電影《水起•台灣》基隆國立海科館免費看

2019-08-14 15:28經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

由台達電子文教基金會所出資籌製的全台首部8K環境紀錄片《水起．台灣》，將於108年8月16(五)至8月18日(日)在國立海洋科技博物館IMAX 3D海洋劇場進行公益播放，透過約800吋的8K震撼投影，呼籲國人重視氣候變遷對台灣水資源與海洋環境的影響，也呼應海科館海洋永續發展的使命。

公益播放時段為下午15:00、16:00、17:00、18:00，每天各有四場次，三天共提供有12場次免費觀賞，活動期間同時段播出的海洋劇場3D影片「大白鯊 Sharks」及「國家公園探險 National Parks Adventure」暫停放映，歡迎民眾把握《水起．台灣》8K環境紀錄片免費觀賞機會。

《水起•台灣》片長約45分鐘，這不只是台灣第一部8K環境影片，並由台達委託日本NHK Enterprises拍攝，是世界第一部真正以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片。這部環境紀錄片，共耗時近1年九個月、動員50名人力拍攝，日本NHK非常肯定及重視這部紀錄片，特別情商授權在NHK BS 8K衛星頻道播映之後，引起許多重視及廣大迴響。

台灣年降雨量看似雖多，卻愈來愈不平均，且伴隨著地球暖化的程度日趨惡化，極端氣候對台灣水資源分佈所造成的衝擊也愈來愈大。此次在海科館公益8K放映，希望透過台達領先的8K投影技術，擴散《水起．台灣》紀錄片的影響力，讓更多人透過8K環境紀錄片感受地球的危機。

國立海洋科技博物館館長陳素芬指出，《水起•台灣》是台灣第一部、甚至是全世界第一部8K超高畫質環境紀錄片，海科館海洋劇場3D螢幕目前為全國最大，透過這部高畫質的環境紀錄片，在海科館超大螢幕播放民眾可以更清楚的感受這部由中、日合作，並以科技為出發且以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片，所呈現環境變遷以及水資源的困境，可更清晰的透過畫面了解珍惜水資源的重要性。

片中依四季時間軸為區分，以夏天的棲蘭山、秋季的新竹柿園、北海道冬季黑潮及春天的日月潭為觀察點，透過影片可見到在降雨極端化之下逐漸消失的棲蘭山地衣苔蘚、受氣溫上升影響而白化的墾丁珊瑚礁群及因超抽地下水導致的沿海地層下陷，也期盼透過8K投影技術擴散《水起•台灣》的影響力，讓更多人感受到環境危機，及永續環境資源和海洋的重要性。

紀錄片海科館水資源

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