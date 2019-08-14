醫院不乾淨？腸胃炎就醫止吐返家竟眼歪嘴斜疑「中邪」

2019-08-14 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



近期正值鬼月，日前一名陳姓女子，因急性腸胃炎上吐下瀉赴醫院就診，打了止吐藥返家休息。不料到家後，陳女臉部突然變得猙獰、眼歪嘴斜、雙眼上吊，家屬嚇傻認為陳女中邪，但其他家屬認為可能是中風，趕緊就醫，急診醫師仔細問診後發現，陳女是因為止吐藥，造成「錐體外症候群」，打完抗膽鹼藥物後，就改善其症狀。

「每個月總有1到2個案例」台大醫院新竹分院急診醫學部主治醫師陳憲青表示，許多民眾對於錐體外症候群的症狀不熟悉，常以為患者中邪，事實上，錐體外症候群，常因為藥物引起，像是含有含有多巴胺拮抗劑的胃腸藥或是傳統抗精神病藥物，都可能使部分的民眾出現類似的症狀。

當錐體外症候群發生時，會出現急性肌張力不全，發生的部位多在眼睛、舌頭頸背部與四肢，因肌肉持續孿縮，就會出現眼球上吊、眼球歪斜、歪嘴吐舌、四肢反張、語意不清等，同時也會出現坐立不安的症狀，不定來回搖擺、踱步。

台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心主任、急診專科醫師高偉峰補充，藥物引起的錐體外症候群，止吐藥常見的成分為Novamin、Primperan，抗精神藥物常見的成分為Haloperidol，由止吐藥引起的錐體外症候群，通常是年紀較輕的孩子。

除了藥物引起的錐體外症候群，巴金森氏症的患者有時也會在用藥三個月內出現，但表現的方式是肌肉僵硬、小碎步、顫抖、表情呆滯的撲克臉、重複舞蹈性動作等。

陳憲青表示，錐體外症候群的患者，只要立即施打抗膽鹼藥物，不舒服的症狀就能立刻消失，錐體外症候群的患者經由藥物治療後大都沒有後遺症，而且預後都很良好。