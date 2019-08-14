親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

醫院不乾淨？腸胃炎就醫止吐返家竟眼歪嘴斜疑「中邪」

2019-08-14 15:19聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

近期正值鬼月，日前一名陳姓女子，因急性腸胃炎上吐下瀉赴醫院就診，打了止吐藥返家休息。不料到家後，陳女臉部突然變得猙獰、眼歪嘴斜、雙眼上吊，家屬嚇傻認為陳女中邪，但其他家屬認為可能是中風，趕緊就醫，急診醫師仔細問診後發現，陳女是因為止吐藥，造成「錐體外症候群」，打完抗膽鹼藥物後，就改善其症狀。

「每個月總有1到2個案例」台大醫院新竹分院急診醫學部主治醫師陳憲青表示，許多民眾對於錐體外症候群的症狀不熟悉，常以為患者中邪，事實上，錐體外症候群，常因為藥物引起，像是含有含有多巴胺拮抗劑的胃腸藥或是傳統抗精神病藥物，都可能使部分的民眾出現類似的症狀。

當錐體外症候群發生時，會出現急性肌張力不全，發生的部位多在眼睛、舌頭頸背部與四肢，因肌肉持續孿縮，就會出現眼球上吊、眼球歪斜、歪嘴吐舌、四肢反張、語意不清等，同時也會出現坐立不安的症狀，不定來回搖擺、踱步。

台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心主任、急診專科醫師高偉峰補充，藥物引起的錐體外症候群，止吐藥常見的成分為Novamin、Primperan，抗精神藥物常見的成分為Haloperidol，由止吐藥引起的錐體外症候群，通常是年紀較輕的孩子。

除了藥物引起的錐體外症候群，巴金森氏症的患者有時也會在用藥三個月內出現，但表現的方式是肌肉僵硬、小碎步、顫抖、表情呆滯的撲克臉、重複舞蹈性動作等。

陳憲青表示，錐體外症候群的患者，只要立即施打抗膽鹼藥物，不舒服的症狀就能立刻消失，錐體外症候群的患者經由藥物治療後大都沒有後遺症，而且預後都很良好。

陳憲青也呼籲，就醫時詳細跟醫師說明用過什麼藥品有助於醫師鑑別診斷，曾發生此病症的病人，下次就醫時需提醒醫師曾經發生過錐體外症候群，以避免再度開到相同成分的藥物。

一名陳姓女子施打止吐藥後，出現錐體外症候群，被誤以為是中邪。示意圖／ingima...
一名陳姓女子施打止吐藥後，出現錐體外症候群，被誤以為是中邪。示意圖／ingimage
分享

醫師患者台大醫院

相關新聞

疾管署疾病擬人化紅到日本 日媒：我們照做感染會變少

2019-08-14 15:36

專櫃唇膏底部貼紙有大洞？ 網友神解「可以省很多」

2019-08-14 15:38

婦人跌倒胸側腫一塊以為是淤血 醫院檢驗竟是乳癌

2019-08-14 15:04

豪雨後自來水濁度升高 務必徹底煮沸再飲用

2019-08-14 14:20

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

民眾關心議題 房價、育兒、長照最夯

2019-08-14 15:07

融入AI新技術 腦腫瘤30秒判斷完成

2019-08-14 14:58

本土登革熱 雙北現今年首例

2019-08-14 14:29

【黃色書刊】「我的心好痛」

2019-08-14 14:27

勞部推「傳統整復推拿技術士」證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 14:26

UMAJI升級 整合雙鐵票證最快年底上路

2019-08-14 14:19

願景公民沙龍／女力青春無悔 即日起免費報名

2019-08-14 14:18

森永牛奶糖沒驗出奶 業者質疑食藥署檢驗方法

2019-08-14 14:17

牛奶糖沒有奶？學者：可能添加量太少

2019-08-14 14:16

鄭麗君：社造再升級 將開全國首次社區營造會議

2019-08-14 14:14

國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11

垃圾車後斗站人危險 清潔隊員爭工作安全

2019-08-14 14:07

挑屋、簽約、談租金都沒經驗 租屋族容易有損失

2019-08-14 14:05

球員膝關節易病變受傷 注射血小板可促軟骨細胞增生

2019-08-14 13:53

新北本土登革熱案例在台北工作 衛生局：已派員噴消

2019-08-14 13:51

明天中元節接著秋節 豬肉需求高峰推升豬價

2019-08-14 13:50

連日大雨沖刷 國道4號豐潭段工區土石流失

2019-08-14 13:50

快來台中！ 我們有全台唯一迪士尼雙節公車

2019-08-14 13:48

登革熱病媒蚊南北有別 防治策略差很大

2019-08-14 13:35

影／電腦刀結合AI人工智慧 幫腫瘤打分數

2019-08-14 13:19

連日雨影響蔬菜價 傳統市場菜販動腦筋促銷

2019-08-14 12:40

省很大！金門縣府提供包船 輸運鄉親返鄉渡中秋

2019-08-14 12:08

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56

影／終結危險站立清運 清潔隊員要求政府重視職災

2019-08-14 11:46

大雨釀災損？ 北農：對蔬菜量價影響下周顯現

2019-08-14 11:37

社造再升級！鄭麗君：地方創生應注入社造概念

2019-08-14 11:27

台江濕地生態影片發表會 從不同視野認識濕地

2019-08-14 11:12

北部首例登革熱 40歲冷氣裝修員曾在汐止、文山區活動

2019-08-14 11:12

森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54

中秋連假高鐵加開143班車 8月16日搶票

2019-08-14 10:34

登革熱確診！議員批打掃淪口號 侯友宜：是重點提醒

2019-08-14 10:26

「超大型颱風」柯羅莎真的超大？ 專家釋疑

2019-08-14 10:22

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

2019-08-14 10:13
看更多

熱門文章

限量！乖乖悠遊卡14日在7-11獨家開賣 網友：好可愛

2019-08-13 16:24

好市多又有搶手貨？ 男抱6箱拉麵來回瘋狂搶購

2019-08-13 18:46

睡到一半被抓腳！她嚇傻「狂念阿彌陀佛」 天亮揭謎險昏倒

2019-08-13 19:02

竹筍吃鮮甜正當季 但這步驟沒做好恐氰酸中毒

2019-08-13 17:04

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

2019-08-14 10:13

深夜碰見記得繞路...七月半神秘燈光 這間旅社點了40年

2019-08-14 09:00

「超大型颱風」柯羅莎真的超大？ 專家釋疑

2019-08-14 10:22

七月半兒對無人樹下揮手 拿手機打出「冤枉呀」嚇壞媽媽

2019-08-14 11:42

乖乖悠遊卡喊價到8000 網友低成本自製這種很多人驚嘆

2019-08-14 09:16

最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01

吐出蟲卵般小顆粒「口氣」逼人 小心扁桃腺結石

2019-08-14 10:07

女友「拉在褲子上」男友不嫌棄還幫忙清 她甜喊：嫁定了

2019-08-13 20:32

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54

第一天上班「3小時火速離職」社會新鮮人訴苦反被罵翻：到哪都做不久！

2019-08-13 17:35

森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00

陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28

「獨臂刀王」王羽中風失智 醫師提出這驚人數字

2019-08-13 17:43

高雄仁武今年首見本土登革熱 她的老家在台南疫情熱區

2019-08-13 18:53

科技人求「保平安」 乖乖推中元限定造型悠遊卡

2019-08-13 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top