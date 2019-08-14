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民眾關心議題 房價、育兒、長照最夯

2019-08-14 15:07台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

民眾期待政府能介入房價、負擔育兒經費、發放長照津貼！Sola Media大數據分析團隊針對15187名民眾關心的議題調查顯示，有八成民眾支持政府應介入房價；0-6歲幼兒國家養則有超過五成民眾表示贊同；更有超過七成民眾支持以發放津貼方式照護高齡者。

Sola Media大數據分析團隊共同創辦人謝一平指出，針對房價議題，有高達81%民眾贊成政府介入降低目前的房價，另有18%反對，顯示台灣民眾普遍認同房價偏高，且認為政府介入是解決高房價議題的重要推力，因此，未來政黨推出讓民眾買單的房價政策，對於未來選票上來說具有實質影響力。

針對是否贊成0-6歲幼兒國家養，約55%的民眾是表示贊同，45%不贊同，謝一平進一步以政黨傾向分析指出，國民黨支持者約佔54%，比民進黨48%更加認同推出此政策。

另外，對於是否贊成高齡照護的預算以發放津貼進行，約有71%贊成，28%不贊成，以政黨傾向進行分析發現，無政黨支持者（68%）比起國民黨（79%）、民進黨（73%）兩黨，較不贊同此項議題。

「政府與政黨應關注民眾最關心的議題！」針對民眾的政黨傾向，謝一平指出，國民黨佔28%、民進黨25%、無特定達22%，其餘時代力量6%、基進黨2%。對此，前柯文哲競辦主任黃建興指出，無特定政黨的支持者佔此份民調比例第三高，他認為，好的議題能讓政黨獲得新的支持者。

此次調查對象為台灣22縣市，年滿20歲以上具有投票資格的民眾，調查方法與抽樣設計採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並帶入網路行為分析使用者，以確保符合調查對象的唯一性，調查時間從7月26日至28日，共3天。

大數據團隊14日公布民調指出，多數民眾支持政府打房、育兒福利政策以及長照津貼。圖...
大數據團隊14日公布民調指出，多數民眾支持政府打房、育兒福利政策以及長照津貼。圖為黃建興。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報)
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