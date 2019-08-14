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融入AI新技術 腦腫瘤30秒判斷完成

2019-08-14 14:58台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

台大醫院及醫隼智慧14日宣布，已將人工智慧與電腦刀技術整合，未來腫瘤判讀時間由數小時降至30秒！醫隼智慧創辦人兼執行長呂任棠說明，AI儀器能判斷腫塊是腫瘤的機率，也可以偵測腫瘤大小，讓醫師決定是否需執行動刀手術。

電腦刀耗時長

台大醫院副院長江伯倫說明，目前主流的放射手術採用電腦刀方式，最常應用在腦轉移瘤、腦膜瘤、及聽神經瘤的治療。雖然電腦刀準確度高，且為非侵入式手術，但因為有賴醫師在電腦上仔細圈選腫瘤邊界，最長需耗時數十分鐘至數十小時不等，可謂耗時又耗力。

結合AI科技

醫隼智慧創辦人兼執行長呂任棠表示，先前人工智慧技術在醫療領域的開發仍多在學術研究階段，所以此次的技術整合可以成為醫師的第二雙眼及手，30秒內就可以完成腫瘤自動偵測、辨識與輪廓規劃，尤其適用於多顆腫瘤的案情，讓醫生能花更多時間與病患討論、規劃治療方式。

呂任棠也說，AI技術藉由參考電腦斷層（CT）與核磁造影（MRI）的結果，準確率可達90％。系統也會給予每個腫瘤分數（0到1），數值愈接近1則代表是腫瘤機率愈高，同時也會判斷腫瘤大小，以利醫師判斷是否需要動刀（若腫瘤3.5公分以內則不需開刀）。

台大外科醫師蕭輔仁則表示，自7月份以來，已將新技術用於治療超過20名病患，而此項合作案也將於9月在美國發表成果。未來希望AI能持續發展，實行「個人化醫療」，進一步監測病患的復原情況與治療劑量，盡量降低術後副作用發生機率。

台大醫院及醫隼智慧14日發表新AI技術，未來判讀腫瘤邊界只需30秒。（Photo...
台大醫院及醫隼智慧14日發表新AI技術，未來判讀腫瘤邊界只需30秒。（Photo by 郭詠琳/ 台灣醒報）
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