國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



現代人水分攝取不足，水到底該怎麼喝？是許多人的疑問。根據美國醫學院研究所2004年的調查，成年女性每天需攝取11杯水、男性15杯，隨著年紀、氣溫、運動量增加，水分也要補充更多；董氏基金會營養中心主任許惠玉表示，水分的補充可依照每人每日熱量的攝取建議，如一名女性建議每天攝取1200大卡，每天就可攝取1200毫升的水分，且可以再多一些，攝取水分千萬別牛飲，容易出現排尿系統的問題。

人體的細胞、器官，都需要水分的幫助，協助細胞運送養分、維持體溫等，也能幫助吸收震動，保護腦部以及脊椎，維持好心情，人體一旦出現口乾舌燥的情形，就表示已經出現輕微脫水的狀況，也是身體提醒需要補水的重要指標。

許惠玉表示，現代人的生活習慣差異很大，飲水量建議自然需要量身訂做，目前提倡每人被建議的基礎代謝熱量，也是每人每天建議的飲水量，以現代人平均的基礎代謝熱量，約在1500大卡到1800大卡之間，換言之，每人平均應該要喝到1500毫升到1800毫升的水分，若是像運動員，有些所需的熱量超過2200大卡以上，所喝的水分就要多達2200毫升，甚至更多。

許惠玉表示，喝水需要慢慢喝，白開水主要在大腸吸收使用，相較於啤酒，可以一小時內喝上一打，主要是啤酒在小腸吸收作用，單純水分被吸收的部位較後端，也需要一些時間，若是瞬間給予大量的水分，就會使器官出現負擔，除了腸道以外，泌尿系統也可能造成負擔。

有些營養師會提倡，飲水量不僅限於白開水，咖啡、茶飲都可算進每日的飲水量，許惠玉表示，確實如此，但建議不要喝含糖飲料，水分吸收之餘，還將大量的糖分也吸收進體內，反而會變胖。

賀寶芙全球營養教育與教育訓練資深總監Bowerman也表示，國人攝取的水分中，有七到八成來自飲品，大多是白開水，少部分從茶與咖啡、牛奶中攝取，其餘的二到三成則是來自食物，如水果、蔬菜等；有些人會對於含咖啡因飲品有些疑惑，他表示，適量咖啡因並不會消耗體內的水分，但須注意的是，各式咖啡因飲料中，含有大量的奶油與糖分，熱量才是真正的危險因子。

另外，賀寶芙資深營養師林若君提醒，大量流汗時,容易流失鈉、鉀、鎂等電解質，只喝水容易導致電解質不平衡，建議應適當補充醣類、電解質，可避免流汗後產生不適。此外，相較於純水，等滲透壓運動飲料更適合流汗後使用，因為等滲透壓與體液相當，能把更多的水分留在體內。