垃圾車後斗站人危險 清潔隊員爭工作安全

2019-08-14 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



平時看到清潔隊員站在垃圾車後斗收垃圾，其實已經違反道路交通安全條例，最少可依法開罰3000元，因此日前交通部預告修法放寬「車廂以外不得載人」規定，清潔隊員認為，這是將站立收垃圾合法化，無法保障清潔隊員安全，因此今天到環保署抗議。不過，這項修法11日已暫緩。

「反站立、要安全」、「終結威脅、站立清運」、「落實職安、協商機制」環保工聯與數十名清潔隊公會理事長今天到環保署呼口號、抗議，認為政府不應該修法，讓垃圾車後斗站立合法化，並且認為，真正要給清潔隊員尊嚴，應該改善勞動條件與薪資。

公會表示，一年前，全國環保公務機關總工會召集各縣市清潔隊員，為去年7月30日嘉義清潔隊員因站立車後斗而在執勤中發生職災過世，當時就要求落實定時、定點、專區收運，不使清潔隊員再因危險站立清運工作而罹災。

但今年8月6日，交通部發布新聞，預告修正道路交通安全規則第77條第一項第四款，將「車廂以外不得載人」，改為「不得載客」；及新增第86條第一項第六款，「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」；公會認為，這樣的行政命令的修訂，是將違法站立垃圾車後斗合法化，根本是草菅人命；但經過抗議與溝通，這項修法在11日已暫緩。

環保工聯理事長蘇家源表示，政府送出60億元大禮給清潔隊員，工會代表清潔隊員感謝政府，但這並非清潔隊員迫切需要的，清潔隊員20年年來身分未明，薪資俸點僅有四級距；且103年到107年共有13名清潔隊員死亡，希望保障清潔隊員的生命安全，能夠定時、定點、設專區的收垃圾。