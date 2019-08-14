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垃圾車後斗站人危險 清潔隊員爭工作安全

2019-08-14 14:07聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

平時看到清潔隊員站在垃圾車後斗收垃圾，其實已經違反道路交通安全條例，最少可依法開罰3000元，因此日前交通部預告修法放寬「車廂以外不得載人」規定，清潔隊員認為，這是將站立收垃圾合法化，無法保障清潔隊員安全，因此今天到環保署抗議。不過，這項修法11日已暫緩。

「反站立、要安全」、「終結威脅、站立清運」、「落實職安、協商機制」環保工聯與數十名清潔隊公會理事長今天到環保署呼口號、抗議，認為政府不應該修法，讓垃圾車後斗站立合法化，並且認為，真正要給清潔隊員尊嚴，應該改善勞動條件與薪資。

公會表示，一年前，全國環保公務機關總工會召集各縣市清潔隊員，為去年7月30日嘉義清潔隊員因站立車後斗而在執勤中發生職災過世，當時就要求落實定時、定點、專區收運，不使清潔隊員再因危險站立清運工作而罹災。

但今年8月6日，交通部發布新聞，預告修正道路交通安全規則第77條第一項第四款，將「車廂以外不得載人」，改為「不得載客」；及新增第86條第一項第六款，「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」；公會認為，這樣的行政命令的修訂，是將違法站立垃圾車後斗合法化，根本是草菅人命；但經過抗議與溝通，這項修法在11日已暫緩。

環保工聯理事長蘇家源表示，政府送出60億元大禮給清潔隊員，工會代表清潔隊員感謝政府，但這並非清潔隊員迫切需要的，清潔隊員20年年來身分未明，薪資俸點僅有四級距；且103年到107年共有13名清潔隊員死亡，希望保障清潔隊員的生命安全，能夠定時、定點、設專區的收垃圾。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署一定把清潔隊員的安全當作最重要的事情，垃圾收運還是因地制宜，有些地方確實仍需要沿街收運，現階段已經在新北、台南、嘉義縣、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣等八縣市實施定時定點收垃圾；站立是有規範，比如時速15公里、500公尺的距離，但現階段修法已經暫停，會持續與各地清潔隊員溝通。

全環總上午召集各縣市清潔隊員前往環保署抗議，要求重視職災，環保署廢棄物管理處處長...
全環總上午召集各縣市清潔隊員前往環保署抗議，要求重視職災，環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩（右）出面接受陳情。記者杜建重／攝影
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全國環保公務機關總工會上午召集各縣市清潔隊員代表前往環保署抗議，要求政府落實定時...
全國環保公務機關總工會上午召集各縣市清潔隊員代表前往環保署抗議，要求政府落實定時、定點、專區收運方式來清運垃圾，讓清潔隊員不再因危險站立在垃圾車後斗而發生職業災害。記者杜建重／攝影
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各縣市清潔隊員上午前環保署抗議，要求重視修法，讓清潔隊員不再因危險站立在垃圾車後...
各縣市清潔隊員上午前環保署抗議，要求重視修法，讓清潔隊員不再因危險站立在垃圾車後斗而發生職業災害。記者杜建重／攝影
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全國環保公務機關總工會上午召集各縣市清潔隊員代表前往環保署抗議，要求政府落實定時...
全國環保公務機關總工會上午召集各縣市清潔隊員代表前往環保署抗議，要求政府落實定時、定點、專區收運方式來清運垃圾，讓清潔隊員不再因危險站立在垃圾車後斗而發生職業災害。記者杜建重／攝影
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清潔隊員垃圾車環保署

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