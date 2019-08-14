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挑屋、簽約、談租金都沒經驗 租屋族容易有損失

2019-08-14 14:05聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

不少離鄉背井的學生、上班族都有租屋需求，但對如何挑屋、簽約、談租金都沒經驗，很容易平白蒙受損失。有上班族想申請新竹市府的房屋租賃補助，和房東起爭執想終止契約，最後被扣一個月押金與第一個月房租。也有上班族簽約才發現租屋處出入份子龍蛇雜處，想退租一樣遭房東扣押金；市府消保官劉興振提醒，租屋陷阱、爭議多，民眾一定要看仔細租屋條款。

鄭姓女子是高雄北上的打工族，一邊念書一邊工作，需要在新竹市區租屋，但新竹套房租金都偏高，好不容易在市區找到月租7300元、室內空間還大的套房，當下就簽約了，房東要求收押租金1萬5千元，租約約定不得報稅。鄭女本來覺得無所謂，反正所得稅申報也不會將租賃支出列舉扣除，但她想申請市府的房屋租賃補助，向房東索取建物所有權狀影本、建築物使用執照影本等，房東卻不想提供，雙方起爭執。

鄭女認為權益收損向新竹市消保官辦公室求助。消保官劉興振指出，他在協調會中告知雙方權利義務，房東也願意提供資料供鄭女申請租賃補助，並退還多收的押租金4百元，另同意修改租賃契約中不符合租賃條例的部分約定，本來可以圓滿收場，但鄭女還是想終止租約，最後被扣已繳的月租及一個月的押租金作為雙方和解條件。

另外，一名黃姓女子想和男友同居，在市區一處社區以每月1萬5千元、兩個月押金3萬元租下一處公寓，但看屋時房東並未說明該社區的環境，只展示屋內的家具與空間，等黃女入住後，才發現社區出入分子複雜，後悔想終止合約，最後遭房東沒收一個月押金。

劉興振指出，租賃條例中對消費關係的租賃，雙方約定押租金不得超過二個月租金、不得約定房客不得申報租賃費用支出、不得約定房客不得遷入戶籍、不得約定由房客負擔房東因此增加的稅賦、不得約定排除民法上瑕疵擔保責任、不得約定須繳回契約書等這都是具體保障房客的規定。另外，房客若要提前終止租約，要注意在租房契約上註明「契約於期限屆滿前，租賃雙方可否終止租約」，這會直接影響提前終止租約的違約金，房客一定要注意。

劉興振說，黃小姐的案例較特殊，居住環境龍蛇雜處，出入分子複雜需要查證，就現有法規面來看，房客看屋時，房東並沒有提供解說居住環境的義務，不過，若房客有詢問，房東確實有義務要照實告知，提醒租客若擔心類似狀況，就必須先和房東談好條件，並於契約上註明。

學生、上班族都有租屋需求，但對如何挑屋、簽約、談租金都沒經驗，很容易平白蒙受損失...
學生、上班族都有租屋需求，但對如何挑屋、簽約、談租金都沒經驗，很容易平白蒙受損失，市府消保官劉興振提醒，租屋陷阱、爭議多，民眾一定要看仔細租屋條款。圖／報系資料照
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房東房客新竹

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