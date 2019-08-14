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驗證課本知識 科技小尖兵參訪工研院創新科技

2019-08-14 14:04聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

工研院日前特別邀請21位科技小尖兵參訪工研院創新科技研發基地，其中年齡最小的才10歲，對於看到課本上的化學原理，以及許多新科技被應用在日常生活，像是具備高負載高續航力的無人機，已在消防救災和農業使用，還有不用一滴水就能夠染色，小尖兵們都感到非常驚奇。

工研院行銷傳播處處長林佳蓉表示，為激發年輕學子對科技的學習興趣，工研院與科工館結合彼此在科研與教育的專長，創新建置的「啟動創新實驗場」，十分受到喜歡愛新科技的學生歡迎，這次邀請的21位科技小尖兵就是今年參與科工館「啟動創新實驗場」闖關遊戲，積分達到2萬分以上、成功晉級為「明日研究員」。

此次「明日研究員」之旅帶領小尖兵們參觀工研院在智慧機械、綠能科技、循環經濟、生醫產業、AI人工智慧以及科技農業等領域的成果，體驗這些新科技實際運用在產業及生活上，所帶來的便利與效益。如環保節能的「超臨界流體染色與機能化同步技術」，染色過程中不用一滴水，還能同時賦予布料吸濕排汗等機能，已經在紡織業實際應用。

即將升上高一的傅同學對「鈣迴路捕獲二氧化碳技術」最感興趣，因為看到國中學到的化學原理真的應用在真實生活中，覺得特別感動，也對學習新科技產生更多熱情。另外， 12歲葉同學近2年來的寒暑假，已經特地從台北到高雄參觀「啟動創新實驗場」超過十次，熱愛科學的他希望未來能成為一名科學家。

其他小尖兵們也紛紛表示，這次參訪工研院創新研發基地，不但驗證課本學習到的知識實際應用在科技上，了解科技對生活帶來許多便利與美好，甚至有人希望未來有機會加入工研院，從事科技研發。

工研院與高雄科工館攜手打造「啟動創新實驗場」常設展，具備三大特色，包含首創創新技術含量最高的科技教育展覽，展出近40項前瞻科技；首創智能化平板互動功能，透過闖關遊戲認識科技新知；及結合國高中課綱內容，首創探索學習讓課本立體化，達到寓教於樂的目的。自2017年4月營運至今，已吸引超過15萬人次前往參觀，成為全國各級學校的校外教學參觀熱點。

科技小尖兵了解「無人機隊技術」。圖／工研院提供
科技小尖兵了解「無人機隊技術」。圖／工研院提供
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科技小尖兵認識超環保無水染色「超臨界流體染色與機能化同步技術」。圖／工研院提供
科技小尖兵認識超環保無水染色「超臨界流體染色與機能化同步技術」。圖／工研院提供
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