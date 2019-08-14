球員膝關節易病變受傷 注射血小板可促軟骨細胞增生

2019-08-14 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



在NBA中有許多球星都因膝關節病變、受傷而退出球壇，最常見的有前十字韌帶斷裂、半月板撕裂、阿基里斯腱斷裂等，醫師指出，阿基里斯腱是人體中最大的肌腱，俗稱跟腱、腳筋，球員重覆性錯誤的做跳躍動作及瞬間加速、減速的動作，長期損耗與承受太大壓力，會引起發炎甚至斷裂。

東元綜合醫院骨科主治醫師楊迪山表示，除了病變以外，膝關節退化是老化過程常見的因素，根據Kellgren-Lawrence Grading Scale分級定義，膝關節退化在X光上的表現有所不同，退化性關節炎從0至4級共分5級。

0級屬正常狀態，膝關節空間無狹窄且無骨刺增生，在X光上並無退化特徵出現；第1級會有疑似關節狹窄及骨刺產生隱約可見；第2級為關節輕微變窄，且白色圓圈處也有明顯骨刺增生；第3級將清楚可見多處骨刺、硬骨開始變白、關節明顯變窄；第4級則出現較大更多的骨刺、關節空隙更窄甚至消失不見、硬骨磨損變形、軟骨已經磨穿。

而針對治療膝退化性與創傷性關節炎，目前保守治療多了新選擇，就是使用「高濃度血小板血漿P.R.P.合併玻尿酸H.A.的治療法」，楊迪山指出，此治療法是抽取患者的血液後，經過離心活化後得到血小板濃縮液，注射至膝關節腔中，可以誘發軟骨細胞增生，同時減緩軟骨細胞磨損進程，緩解關節退化，減輕膝關節疼痛，維持正常膝關節的活動及行動能力。

血小板濃度越高，所含的不同特性多元性生長因子越多，且因高濃度血小板血漿來自患者自體血液離心萃取而來，因此不會有排斥的問題。此外，針對膝關節軟組織的損傷包括十字韌帶斷裂、半月板破裂、關節軟骨破裂、內外側韌帶斷裂等傷害，也具有相輔相成的治療效果。